Suède : la gauche en tête d’une élection au résultat incertain, les négociations s’annoncent longues

Le bloc de centre-gauche, mené par Magdalena Andersson, est en tête des élections législatives suédoises avec une avance très mince sur Ulf Kristersson. Bien que des bulletins restent à dépouiller, la formation d'une majorité stable pourrait s'avérer complexe en raison des divergences au sein des partis de gauche.

Le bloc de centre-gauche mené par la cheffe des sociaux-démocrates Magdalena Andersson est en passe de remporter les élections législatives suédoises, avec une avance de quelques dizaines de milliers de voix seulement sur le camp du Premier ministre sortant Ulf Kristersson.

À 99 % des bulletins dépouillés, le bloc de centre-gauche devançait son rival de droite par seulement 26 169 voix, selon les données de l’autorité électorale suédoise. En termes de sièges au Parlement, l’écart est tout aussi ténu : 175 sièges pour le camp d’Andersson contre 174 pour celui de Kristersson. La chaîne publique SVT a jugé la probabilité d’un retournement de situation « si faible » qu’elle a pu « affirmer avec confiance que l’opposition obtiendra le plus grand nombre de sièges ».

Le décompte n’est toutefois pas achevé. L’autorité électorale poursuit le traitement des bulletins tardifs, notamment ceux des Suédois résidant à l’étranger, une opération qui devait se prolonger jusqu’au jeudi. Le Parlement ne peut de toute façon pas voter l’investiture d’un nouveau Premier ministre avant le 29 septembre.

Si la victoire de Magdalena Andersson se confirme, elle mettrait fin au gouvernement de droite d’Ulf Kristersson. Mais former une majorité stable s’annonce particulièrement ardu. Le bloc de centre-gauche réunit des formations aux sensibilités très éloignées, notamment le Parti du centre, à tendance libérale, et le Parti de gauche, d’obédience socialiste, dont les divergences pourraient compliquer toute négociation de coalition.

L’histoire récente invite à la patience : après les élections de 2022, il avait fallu 37 jours pour constituer un gouvernement, un délai lui-même bien inférieur aux 134 jours nécessaires en 2018. Les deux candidats à la direction du pays, Andersson comme Kristersson, ont d’ores et déjà indiqué qu’ils seraient prêts à explorer des alliances.

Fondés au début du XXe siècle, les sociaux-démocrates ont dominé la vie politique suédoise pendant la majeure partie du siècle dernier. Un retour au pouvoir de Magdalena Andersson marquerait un nouveau chapitre pour ce parti historique, dans un pays où les équilibres politiques se sont profondément recomposés ces dernières années.