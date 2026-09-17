Alice Rufo : « La Russie teste les limites de l’Otan et de l’Union européenne »

Alice Rufo alerte sur la pression accrue que la Russie exerce sur l’Europe, cherchant à tester les limites de l’Otan et de l’Union européenne. Elle appelle à renforcer le soutien à l’Ukraine et se félicite de l’adhésion de la Finlande à l’initiative française de dissuasion nucléaire, tout en soulignant la complexité de la situation au Moyen-Orient.

Alice Rufo met en garde contre une intensification de la pression russe sur les Européens. Invitée de BFMTV-RMC ce jeudi matin, la ministre déléguée aux Armées et aux Anciens combattants a estimé que Moscou cherchait à éprouver la détermination des Occidentaux : « La Russie teste les limites, et teste l’Otan et l’Union européenne. »

« L’urgence, c’est de renforcer la protection du ciel de l’Ukraine »

Selon la ministre, l’objectif de Moscou est notamment de « limiter notre soutien à l’Ukraine » mais aussi « d’impressionner pour diviser l’Otan et l’Union européenne ». Alice Rufo appelle donc les Européens à maintenir leur soutien à Kiev, qu’elle présente comme « une condition de notre sécurité collective en Europe ». Face aux attaques russes, elle estime que « l’urgence » consiste désormais à renforcer la protection du ciel ukrainien.

La ministre s’est également félicitée de la décision de la Finlande de rejoindre l’initiative française de « dissuasion nucléaire avancée ». Helsinki est devenu lundi le dixième pays participant à ce dispositif proposé par Emmanuel Macron. Celui-ci prévoit notamment une coopération renforcée, des exercices conjoints et un dialogue stratégique autour de la dissuasion française, tout en laissant au président de la République le contrôle exclusif de l’arsenal nucléaire français.

« C’est une bonne nouvelle que la Finlande ait rejoint cette proposition de la France », a déclaré Alice Rufo. Cette adhésion intervient alors que Moscou a qualifié l’initiative française d’« imprudente » et estime qu’elle représente un « risque » pour la Russie. La Finlande, qui partage plus de 1 300 kilomètres de frontière avec la Russie, précise de son côté que cette coopération complète la dissuasion de l’Otan sans s’y substituer.

Alice Rufo s’est enfin exprimée sur le Moyen-Orient, jugeant que la situation de blocage dans le détroit d’Ormuz restait « très difficile ». La sécurisation de ce passage stratégique est devenue un enjeu majeur pour les Européens en raison de son importance pour les approvisionnements énergétiques et de ses conséquences sur les cours du pétrole.