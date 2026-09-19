Entrevue Politique économique

Taxe foncière : les avis d’imposition arrivent pour les contribuables mensualisés

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Taxe foncière : les avis d'imposition arrivent pour les contribuables mensualisés
Taxe foncière : les avis d'imposition arrivent pour les contribuables mensualisés

Les contribuables qui règlent leur taxe foncière par prélèvements mensuels reçoivent leur avis d’imposition à compter de ce samedi 19 septembre. Ce document, attendu chaque année à cette période, détaille le montant dû pour l’année en cours et permet de vérifier les prélèvements déjà effectués depuis le début de l’année. Les propriétaires concernés peuvent ainsi consulter le calcul exact de leur impôt local.

Un calendrier différencié selon le mode de paiement

Cet envoi concerne uniquement les personnes ayant choisi le paiement échelonné sur l’année. Les autres contribuables recevront leur avis ultérieurement, selon le calendrier habituel de l’administration fiscale. Le document précise les éventuels ajustements à prévoir sur les derniers mois de l’année, en fonction des prélèvements déjà réalisés.

La réception de cet avis permet aux propriétaires de s’assurer que les montants prélevés correspondent bien à leur situation fiscale actuelle. Toute modification importante devra être signalée aux services des impôts pour ajuster les prochains versements.

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