Leasing social en Martinique : une offre restreinte à un seul modèle électrique

Le leasing social en Martinique offre un accès limité à la location de véhicules électriques, ne se traduisant que par un seul modèle disponible. Malgré les ambitions du dispositif, les conditions locales, telles que l'absence de concurrence et les infrastructures insuffisantes, entravent son efficacité, laissant les ménages modestes dans une situation précaire.

Le leasing social, dispositif permettant aux ménages modestes de louer une voiture électrique neuve à tarif réduit sans apport initial, affiche des résultats décevants en Martinique. Alors que ce mécanisme d’aide financière existe depuis trois ans dans l’hexagone et a été étendu aux territoires ultramarins le 7 juillet dernier, les Martiniquais éligibles se heurtent à une offre extrêmement limitée. Un seul concessionnaire propose actuellement un unique modèle électrique dans le cadre de ce programme censé faciliter l’accès à la mobilité propre.

Un dispositif prometteur bridé par l’offre locale

Cette situation contraste avec les ambitions initiales affichées lors du lancement outre-mer du dispositif. Le député socialiste Jiovanny William avait salué cet été l’accessibilité du leasing social en Martinique, Guadeloupe et Guyane comme une avancée pour les travailleurs modestes. Le principe reste attractif : louer un véhicule électrique ou hybride à loyer abordable grâce à une aide de l’État, renouvelée depuis le 16 juillet sous conditions de revenus et de kilométrage. Mais l’absence de concurrence entre distributeurs limite drastiquement les choix des bénéficiaires potentiels.

La faiblesse de l’offre soulève des interrogations sur l’adaptation réelle du dispositif aux spécificités des territoires ultramarins. Les contraintes logistiques, le marché automobile local et les infrastructures de recharge constituent autant d’obstacles qui freinent l’implantation des constructeurs dans le programme. Les ménages martiniquais éligibles restent donc privés de la diversité de modèles accessible aux bénéficiaires métropolitains du leasing social.