Kylian Mbappé quitte Nike pour l’équipementier suisse On

C’était devenu un secret de Polichinelle dans le milieu des équipementiers. Depuis plusieurs semaines, le départ de Kylian Mbappé de Nike et son arrivée chez On circulaient avec insistance. Cette fois, il n’y a plus de conditionnel : Kylian Mbappé quitte officiellement Nike après près de 20 ans de collaboration et devient la nouvelle figure mondiale de la marque suisse On, qui profite de cette signature pour faire son entrée dans le football.

Le changement est considérable pour le capitaine de l’équipe de France. Nike accompagnait Mbappé depuis 2006, bien avant son explosion au plus haut niveau, et avait fait de lui l’un de ses principaux ambassadeurs dans le football mondial. Encore récemment, le Français disposait de ses propres modèles de Nike Mercurial. Désormais, une page se tourne.

Principalement connue jusqu’ici pour ses chaussures de running, On ne se contente pas de recruter une star pour une campagne publicitaire. La marque suisse veut désormais s’installer durablement dans le football et place directement Kylian Mbappé au centre de son projet.

L’attaquant du Real Madrid devient ambassadeur mondial de On et travaillera directement avec ses équipes chargées de développer les futures chaussures et tenues destinées au football. Les premières chaussures à crampons On doivent arriver en 2027.

Mbappé explique avoir été séduit par la possibilité de participer à la construction d’un projet entièrement nouveau : « Dès le début, ce qui m’a attiré chez On, c’était l’opportunité de construire ensemble quelque chose d’entièrement nouveau qui contribuera à façonner le football de demain. » Le Français ajoute : « Je veux apporter mon expérience et mon regard à ce que nous créons, repousser les limites grâce à l’innovation et toujours rester fidèle au plaisir du football. Nous partageons un rêve et ce n’est que le début. »

On accompagne cette signature d’une autre annonce de poids. Thierry Henry devient directeur du football de la marque. L’ancien attaquant des Bleus travaille en réalité dans l’ombre avec On depuis la fin de l’année 2025 sur son arrivée dans ce nouveau marché.

Henry doit intervenir sur le développement des produits, le recrutement des futurs ambassadeurs et plus largement la stratégie football de la société suisse. La jeune internationale suisse du FC Barcelone Sydney Schertenleib rejoint également le projet.

On construit ainsi immédiatement son équipe autour de plusieurs générations, avec Henry pour piloter la stratégie, Mbappé comme visage mondial et Schertenleib pour accompagner notamment le développement des produits.

Mbappé referme près de vingt ans d’histoire avec Nike

Pour Nike, le départ est symbolique. Mbappé était lié à la marque américaine depuis son enfance et son image était devenue indissociable des Mercurial. Cette relation avait parfois même eu des conséquences très concrètes sur sa communication avec le Real Madrid, notamment lorsqu’il avait été retiré d’un visuel promotionnel impliquant Adidas en raison de ses engagements personnels avec Nike.

L’histoire s’arrête désormais après près de deux décennies. Pour On, l’opération est forte : la marque créée en Suisse en 2010 entre directement dans le marché extrêmement concurrentiel du football avec l’un des joueurs les plus connus de la planète.