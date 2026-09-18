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Budget 2027 : le gouvernement assure vouloir protéger les petites pensions

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Budget 2027 : le gouvernement assure vouloir protéger les petites pensions
Budget 2027 : le gouvernement assure vouloir protéger les petites pensions

Les retraités participeront à l’effort demandé pour réduire le déficit en 2027, mais le gouvernement promet de préserver les pensions les plus modestes. Invité de LCI ce vendredi matin, le ministre de l’Action et des Comptes publics David Amiel a assuré que « l’effort ne portera pas sur les plus petites pensions, le minimum vieillesse ».

Sébastien Lecornu a annoncé jeudi un effort budgétaire global de 54 milliards d’euros. Pour les retraités, deux grandes pistes restent discutées : une moindre indexation de certaines pensions sur l’inflation ou une réduction de l’abattement fiscal de 10 % dont bénéficient les retraités imposables. Le Premier ministre a assuré que l’effort demandé à cette catégorie serait inférieur à six milliards d’euros.

Les arbitrages ne sont pas encore faits

L’exécutif exclut une « année blanche » identique pour tous. Sébastien Lecornu ouvre notamment la possibilité d’un gel des pensions les plus élevées, tout en promettant qu’« aucune pension ne diminuera » et que « les petites retraites seront protégées ».

David Amiel insiste cependant sur le fait que les modalités définitives ne sont pas encore arrêtées. Des discussions sont engagées avec les groupes parlementaires et le gouvernement renvoie désormais une partie des choix au débat au Parlement. Entre désindexation et modification de l’avantage fiscal, les retraités ne connaissent donc pas encore précisément l’effort qui leur sera demandé.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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