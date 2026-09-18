Budget 2027 : Marine Tondelier dénonce un plan « injuste » et veut faire davantage contribuer les plus riches

Marine Tondelier attaque frontalement le projet de budget 2027 présenté par Sébastien Lecornu. Invitée de BFMTV-RMC ce vendredi matin, la secrétaire nationale des Écologistes et candidate à l’élection présidentielle a dénoncé les 54 milliards d’euros d’« effort budgétaire » annoncés la veille par le Premier ministre. « Il faut faire des efforts, mais qui doit faire les efforts ? », a-t-elle demandé, reprochant au gouvernement de faire à nouveau peser une partie importante de l’effort sur les retraités, les fonctionnaires, les malades ou encore les étrangers.

Sébastien Lecornu veut ramener le déficit public à 5 % du PIB en 2027. Sans mesures nouvelles, Bercy estime qu’il pourrait atteindre 6,6 %. Matignon chiffre donc à environ 54 milliards d’euros l’effort nécessaire : une quarantaine de milliards pour absorber la progression spontanée des dépenses et environ 14 milliards correspondant à un redressement supplémentaire par rapport à 2026. Parmi les pistes annoncées figurent notamment un gel du point d’indice des fonctionnaires, des économies sur les arrêts maladie, les retraites et le ministère du Travail. Le Premier ministre assure toutefois que son projet est « très loin de l’austérité ».

« Ça n’a aucun sens, c’est injuste »

Marine Tondelier conteste cette répartition. « Les ultras-riches qui n’ont jamais été aussi peu taxés ces dernières années » devraient selon elle être mis davantage à contribution plutôt que « celles et ceux qui ont trinqué dans chaque budget ». « Ça n’a aucun sens, c’est injuste et ça ne pourra pas bien se terminer », a-t-elle lancé. Le gouvernement prévoit pourtant de réduire en 2027 la surtaxe exceptionnelle appliquée aux grandes entreprises, qui rapporterait environ 5 milliards d’euros contre 7,5 milliards précédemment.

La candidate écologiste défend en parallèle sa propre proposition sur les successions. Elle veut instaurer une contribution supplémentaire sur le 1 % des héritages les plus importants : 10 % au-delà de 4 millions d’euros, puis 10 % supplémentaires au-delà de 13 millions. « Je ne touche pas à 99 % des héritages », insiste-t-elle. Les recettes seraient affectées à l’adaptation au changement climatique et à la transition écologique.

Marine Tondelier a également apporté son soutien aux différentes mobilisations provoquées notamment par la hausse des carburants. Pêcheurs, agriculteurs, pompiers ou encore futurs mouvements de « gilets jaunes » : « Je serai de tous ces mouvements parce qu’il faut qu’en haut, ils entendent qu’on est dans une impasse », a-t-elle déclaré. Elle juge insuffisante la prolongation annoncée de l’