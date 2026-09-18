Entrevue POLITIQUE

Éducation : Édouard Geffray à Nancy pour expérimenter une nouvelle méthode de carte scolaire

Par

2 minutes de lecture

Éducation : Édouard Geffray à Nancy pour expérimenter une nouvelle méthode de carte scolaire
Éducation : Édouard Geffray à Nancy pour expérimenter une nouvelle méthode de carte scolaire

Édouard Geffray se rend ce vendredi 18 septembre à Nancy pour une journée consacrée à l’éducation artistique mais aussi à l’avenir de la carte scolaire. Le ministre de l’Éducation nationale doit notamment participer, en préfecture de Meurthe-et-Moselle, à une réunion avec les élus locaux autour d’une nouvelle méthode destinée à anticiper davantage les ouvertures et fermetures de classes.

La Meurthe-et-Moselle fait partie des 18 départements choisis pour expérimenter cette organisation. L’objectif est de construire la carte scolaire à partir de projections démographiques sur plusieurs années et en concertation avec les acteurs locaux, en prenant notamment en compte les effectifs prévus mais aussi les contraintes de transport. L’enjeu est particulièrement important dans le département, qui perd environ 1 700 élèves par an.

L’éducation artistique également au programme

Avant cette réunion, Édouard Geffray doit visiter le collège Niki de Saint Phalle de Nancy, où plusieurs dispositifs d’éducation artistique et culturelle ont été développés, notamment une résidence d’artiste en partenariat avec l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy. Il doit ensuite déjeuner avec les élèves et rencontrer le maire de Nancy, Mathieu Klein.

Le ministre se rendra également au musée des Beaux-Arts avec des collégiens engagés dans un projet consacré aux arts et au patrimoine. Cette visite intervient alors que le gouvernement cherche parallèlement à adapter le réseau scolaire à la baisse démographique qui touche de nombreux territoires.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une