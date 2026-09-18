Éducation : Édouard Geffray à Nancy pour expérimenter une nouvelle méthode de carte scolaire

Édouard Geffray se rend ce vendredi 18 septembre à Nancy pour une journée consacrée à l’éducation artistique mais aussi à l’avenir de la carte scolaire. Le ministre de l’Éducation nationale doit notamment participer, en préfecture de Meurthe-et-Moselle, à une réunion avec les élus locaux autour d’une nouvelle méthode destinée à anticiper davantage les ouvertures et fermetures de classes.

La Meurthe-et-Moselle fait partie des 18 départements choisis pour expérimenter cette organisation. L’objectif est de construire la carte scolaire à partir de projections démographiques sur plusieurs années et en concertation avec les acteurs locaux, en prenant notamment en compte les effectifs prévus mais aussi les contraintes de transport. L’enjeu est particulièrement important dans le département, qui perd environ 1 700 élèves par an.

L’éducation artistique également au programme

Avant cette réunion, Édouard Geffray doit visiter le collège Niki de Saint Phalle de Nancy, où plusieurs dispositifs d’éducation artistique et culturelle ont été développés, notamment une résidence d’artiste en partenariat avec l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy. Il doit ensuite déjeuner avec les élèves et rencontrer le maire de Nancy, Mathieu Klein.

Le ministre se rendra également au musée des Beaux-Arts avec des collégiens engagés dans un projet consacré aux arts et au patrimoine. Cette visite intervient alors que le gouvernement cherche parallèlement à adapter le réseau scolaire à la baisse démographique qui touche de nombreux territoires.