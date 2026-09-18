À Montargis, la victoire du RN aux municipales menacée d’annulation

Le tribunal administratif d’Orléans pourrait annuler l'élection municipale à Montargis, remportée par le Rassemblement national avec seulement 59 voix d'écart. Cela fait suite à un recours de la gauche, centré sur une vidéo accusant le candidat Bruno Nottin, qui aurait pu influencer les votes. La décision finale du tribunal est attendue prochainement.

La conquête de Montargis par le Rassemblement national pourrait être annulée par la justice administrative. Ce jeudi 17 septembre, le rapporteur public du tribunal administratif d’Orléans a préconisé l’annulation du scrutin municipal de mars, remporté de seulement 59 voix par la liste conduite par Côme Dunis face à la liste d’union de la gauche menée par Bruno Nottin.

Au second tour du 22 mars, le RN avait recueilli 34,64 % des suffrages exprimés et 1 325 voix. Bruno Nottin avait obtenu 33,10 %, tandis que le maire sortant divers droite Benoît Digeon avait terminé troisième avec 32,26 %. La gauche avait ensuite déposé un recours pour contester plusieurs éléments de la campagne.

Une vidéo au centre du contentieux

Parmi les faits examinés figure une vidéo diffusée pendant la campagne et mettant personnellement en cause Bruno Nottin, employé comme greffier au tribunal de Montargis. Le candidat communiste affirme notamment avoir été accusé de commettre des faux en écriture publique. Selon lui, cette vidéo aurait été visionnée environ 24 000 fois.

Le rapporteur public a estimé que Bruno Nottin n’avait pas été en mesure de répondre à cette mise en cause avant le scrutin. Compte tenu des 59 voix séparant les deux listes, il considère qu’il ne peut être exclu que sa diffusion ait modifié le choix d’un nombre suffisant d’électeurs pour peser sur le résultat. Il a donc recommandé l’annulation.

L’avocat du RN conteste cette analyse. Il estime qu’il est impossible de mesurer précisément l’effet de cette vidéo sur le vote et met en garde contre le précédent que représenterait, selon lui, une annulation. Le tribunal administratif n’est pas obligé de suivre les conclusions du rapporteur public et rendra sa décision dans les prochains jours. Côme Dunis a, entre-temps, quitté ses fonctions de maire pour raisons médicales et a été remplacé par Dominique Coquelle.