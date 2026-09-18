Présidentielle 2027 : Gabriel Attal propose de créer les « États-Unis d’Europe » par référendum

Gabriel Attal propose de créer les « États-Unis d’Europe » en vue de la présidentielle de 2027, affirmant que l’Union européenne a atteint ses limites. Il envisage un noyau d’États intégrés par référendum, avec une gouvernance fédérale et un président élu. Ce projet vise à renforcer l’Europe face aux défis internationaux sans supprimer les souverainetés nationales.

Gabriel Attal veut faire des « États-Unis d’Europe » l’un des grands projets de sa campagne présidentielle. Dans un discours prononcé ce jeudi à Reims, au sein de l’usine de lanceurs spatiaux Latitude, le candidat Renaissance a appelé à franchir une nouvelle étape dans la construction européenne. « Je considère que la grande mission de ma génération est d’accomplir le rêve européen et de faire naître les États-Unis d’Europe », a-t-il déclaré, jugeant que l’Union européenne à 27 avait « atteint ses limites ».

Son projet reposerait d’abord sur un noyau d’États volontaires, potentiellement huit, dix ou douze pays, décidés à aller beaucoup plus loin dans leur intégration économique. Gabriel Attal défend notamment une convergence de la fiscalité, un droit du travail commun, une harmonisation des normes économiques et agricoles, l’approfondissement de l’union bancaire et des marchés de capitaux ainsi que de grands projets communs dans l’intelligence artificielle, l’énergie, le spatial ou les biotechnologies.

Un référendum simultané dans les pays volontaires

Pour donner une légitimité démocratique à ce saut fédéral, l’ancien Premier ministre propose une consultation populaire organisée simultanément dans chacun des pays souhaitant participer. « Les gouvernements passent, mais les peuples restent », affirme Gabriel Attal, qui envisage ainsi ce qu’il présente comme le premier référendum européen organisé simultanément dans plusieurs États.

Il souhaite également bouleverser la gouvernance européenne. Les « États-Unis d’Europe » disposeraient d’un président élu directement au suffrage universel lors d’un scrutin paneuropéen. Le Parlement serait constitué à partir des députés européens déjà élus dans les pays participant au projet, afin, selon lui, de ne pas créer une couche institutionnelle supplémentaire. Ce président disposerait de pouvoirs exécutifs dans les domaines transférés à la fédération.

Gabriel Attal assure toutefois qu’il ne s’agirait ni de supprimer les nations ni de créer un État européen unique. Défense, diplomatie, sécurité intérieure et justice resteraient, selon son projet, entre les mains des États. Il affirme également que la dissuasion nucléaire demeurerait française, tout en souhaitant renforcer son rôle de protection à l’échelle européenne. « La France continuera d’être la France, avec sa voix, son histoire, sa liberté », promet-il.

Le candidat justifie cette proposition par la concurrence des États-Unis et de la Chine ainsi que par la menace russe. « Je ne veux pas que ma génération voie l’Europe devenir le 51e État américain ou la 24e province chinoise », a-t-il lancé. Pour Gabriel Attal, « le temps de la vassalisation heureuse est révolu » : il présente désormais la création des « États-Unis d’Europe » comme « le plus grand projet politique de ce siècle » et comme une réponse au risque de décrochage économique et stratégique du continent.