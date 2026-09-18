Jeûne intermittent : fait-il vraiment maigrir ou est-ce surtout un effet de mode ?

Le jeûne intermittent, notamment le modèle « 16/8 », séduit par sa simplicité et ses promesses de perte de poids. Bien qu'il puisse aider à réduire l'apport calorique, son efficacité n'est pas systématiquement supérieure à celle des régimes classiques. Elle dépend surtout de la qualité et de la quantité des aliments consommés.

Ne rien manger pendant 16 heures puis concentrer ses repas sur les huit heures restantes : le jeûne intermittent a conquis les réseaux sociaux et les programmes minceur. Ses adeptes lui prêtent de nombreux bénéfices. Mais permet-il réellement de perdre davantage de poids qu’un régime classique ?

Pas de petit-déjeuner, premier repas à midi et dernier dîner avant 20 heures. Sur le papier, le principe du fameux « 16/8 » est d’une simplicité redoutable : seize heures sans manger et une fenêtre de huit heures durant laquelle les repas sont autorisés.

Il existe de nombreuses variantes. Certains sautent simplement le petit-déjeuner, d’autres préfèrent dîner très tôt. D’autres méthodes prévoient même des journées entières avec une alimentation fortement réduite.

Pourquoi peut-il faire perdre du poids ?

Le mécanisme est souvent moins mystérieux que ne le laissent entendre certaines publications sur les réseaux sociaux. Réduire le nombre d’heures pendant lesquelles on mange peut tout simplement conduire à consommer moins de calories.

Une personne qui supprimait auparavant son petit-déjeuner, son goûter et ses grignotages du soir peut mécaniquement réduire son apport énergétique. Si elle dépense alors davantage d’énergie qu’elle n’en consomme, son poids diminue.

Le jeûne intermittent peut donc être efficace pour perdre du poids. Mais les études comparant cette méthode à une restriction calorique plus classique ne montrent pas systématiquement qu’elle serait spectaculairement supérieure lorsque les apports énergétiques sont comparables.

Ce n’est pas une permission de manger n’importe quoi

C’est l’un des principaux malentendus. Jeûner seize heures ne transforme pas les huit heures suivantes en buffet à volonté.

Si la fenêtre alimentaire est remplie de produits très caloriques, de boissons sucrées et de quantités excessives, la perte de poids n’est évidemment pas garantie. La qualité de l’alimentation continue de compter, tout comme les quantités consommées.

À l’inverse, certaines personnes apprécient le jeûne intermittent précisément parce qu’elles le trouvent plus simple qu’un comptage permanent des calories. Plutôt que de peser chaque aliment, elles suivent une règle horaire facile à retenir.

Le petit-déjeuner est-il vraiment obligatoire ?

L’idée selon laquelle tout le monde devrait absolument prendre un petit-déjeuner ne correspond pas nécessairement aux besoins de chacun. Une personne qui n’a naturellement pas faim le matin peut très bien organiser différemment ses repas, à condition que son alimentation globale reste équilibrée.

Mais sauter le petit-déjeuner ne possède pas non plus un pouvoir magique. Le meilleur rythme alimentaire dépend notamment du mode de vie, de l’activité physique, du sommeil et de la capacité à maintenir cette organisation dans la durée.

Une méthode qui ne convient pas à tout le monde

Le jeûne intermittent n’est pas anodin pour tout le monde. Les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants et adolescents, certaines personnes atteintes de maladies chroniques ou prenant des médicaments ainsi que les personnes ayant des antécédents de troubles du comportement alimentaire doivent notamment demander un avis médical avant d’adopter ce type de pratique.

Chez une personne en bonne santé souhaitant perdre du poids, la question essentielle est finalement beaucoup moins spectaculaire : peut-elle maintenir cette organisation plusieurs mois sans frustration excessive et tout en conservant une alimentation suffisamment nutritive ?

Car le meilleur régime n’est généralement pas celui qui promet le résultat le plus spectaculaire en quinze jours. C’est celui que l’on peut réellement conserver.