Municipales à La Réunion : la justice examine plusieurs recours pour faire annuler les élections

Six mois après les municipales de 2026 à La Réunion, plusieurs maires font l'objet de recours devant le tribunal administratif. Les juges doivent évaluer les irrégularités alléguées pouvant justifier l'annulation des résultats, en particulier à La Possession et Saint-André, où les écarts de voix sont minimes.

Six mois après les municipales de 2026, plusieurs maires réunionnais voient désormais leur victoire contestée devant la justice administrative. Ce mercredi 2 septembre, le tribunal administratif de Saint-Denis examine les recours concernant La Possession, Les Avirons, Le Tampon et Saint-Louis, avant plusieurs autres dossiers dans les prochaines semaines.

Une dizaine de communes réunionnaises sont concernées par des contestations déposées après les élections municipales de mars. Les juges doivent déterminer si les irrégularités dénoncées par les opposants sont suffisamment établies et importantes pour avoir pu modifier le résultat du scrutin, voire justifier son annulation.

La situation de La Possession apparaît comme l’une des plus sensibles. Seulement 101 voix séparaient Erick Fontaine de Vanessa Miranville à l’issue du second tour. Avec un écart aussi réduit, d’éventuelles irrégularités portant notamment sur des procurations pourraient peser davantage dans l’appréciation du tribunal.

Saint-André particulièrement surveillée avec seulement 34 voix d’écart

Dans les trois autres communes examinées ce mercredi, les écarts sont nettement plus importants. Aux Avirons, Eric Ferrère disposait de 974 voix d’avance sur Nadia Roche-Lesquelin, tandis qu’au Tampon Alexis Chaussalet avait devancé Patrice Thien-Ah-Koon de 806 voix. À Saint-Louis, Juliana M’Doihoma avait remporté une victoire beaucoup plus large dès le premier tour, avec 8 462 voix d’avance sur Cyrille Hamilcaro.

D’autres dossiers arriveront prochainement devant le tribunal administratif. Les recours concernant Saint-Leu et Saint-Benoît doivent être examinés le 8 septembre, tandis que celui de Saint-Paul est programmé pour le 2 octobre. Mais l’attention se concentrera particulièrement sur Saint-André le 24 septembre.

Dans cette commune, Joé Bédier n’avait devancé Laurent Virapoullé que de 34 voix au second tour, un écart particulièrement faible. Laurent Virapoullé, qui s’était allié à son frère pour le second tour, avait rapidement annoncé le dépôt d’un recours contestant le résultat de l’élection.

Même en cas d’annulation d’un scrutin, de nouvelles élections ne seraient pas nécessairement organisées immédiatement. Un appel devant le Conseil d’État pourrait suspendre les effets du jugement et prolonger la procédure pendant plusieurs mois. À Sainte-Rose, La Plaine-des-Palmistes et Saint-Philippe, les recours avaient déjà été examinés en juin sans conduire à l’annulation des élections.