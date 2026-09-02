POLITIQUE

Retraites : Othman Nasrou veut faire « d’abord » porter les efforts sur l’État

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Retraites : Othman Nasrou veut faire « d’abord » porter les efforts sur l’État
Retraites : Othman Nasrou veut faire « d’abord » porter les efforts sur l’État

Invité de franceinfo, Othman Nasrou, secrétaire général des Républicains et vice-président de la région Île-de-France chargé des Finances, a défendu une nouvelle réforme des retraites tout en refusant que l’effort repose en priorité sur les Français. « D’abord l’État », a martelé le responsable LR.

Pour Othman Nasrou, ne pas réformer le système conduirait directement à un appauvrissement progressif des retraités. « Si on ne réforme pas le régime de retraite, bien sûr que la conséquence directe, c’est la paupérisation de nos retraités », a-t-il affirmé, y compris pour les pensions les plus modestes. Il défend notamment le maintien d’un âge légal de départ, qu’il juge indispensable pour parvenir à équilibrer durablement le système.

« D’abord l’État qui dépense mal et qui dépense trop »

Le numéro deux opérationnel de LR refuse cependant de faire des hausses d’impôts la réponse systématique aux difficultés budgétaires. Il rappelle que la France affiche déjà l’un des niveaux de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques les plus élevés et estime qu’avant de demander de nouveaux sacrifices aux contribuables, l’État doit réduire ses propres dépenses.

« Vous m’avez demandé qui doit souffrir. D’abord l’État », a-t-il lancé. Othman Nasrou plaide ainsi pour des économies permettant notamment de financer des baisses de charges et une augmentation du salaire net, plutôt que de continuer à augmenter les dépenses ou les prélèvements.

Sur les retraites, le responsable LR marque également son désaccord avec plusieurs propositions défendues dans le débat politique. Sa ligne est celle d’une réforme structurelle fondée sur davantage de travail et une maîtrise de la dépense publique, tout en rejetant l’idée que le redressement des comptes passe systématiquement par une ponction supplémentaire sur les Français.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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