Éric Ciotti propose une introduction progressive de la retraite par capitalisation

Le président de l’UDR défend un basculement sur quinze ans vers un système mixte, avec 9% du salaire brut dirigé vers des fonds de pension.

Éric Ciotti a défendu mardi l’introduction d’une dose de capitalisation dans le système de retraite français, avec une montée en puissance étalée sur quinze ans. Le maire de Nice et président de l’UDR, allié au Rassemblement national depuis deux ans, propose que 9% du salaire brut alimente des fonds de pension. Cette proposition intervient après que Marine Le Pen s’est déclarée favorable à l’instauration d’une part de capitalisation pour ceux qui le peuvent. Le patron de l’UDR juge cette évolution nécessaire face au défi démographique qui pèse sur les régimes par répartition.

Un système actuel jugé non viable

Éric Ciotti estime que le système actuel de répartition n’est plus viable à long terme. Il considère que jouer indéfiniment sur le curseur de l’âge de départ ne constitue pas une solution définitive au problème du financement des pensions. Pour le maire de Nice, l’introduction d’une dose de capitalisation représente la réponse la plus pertinente face aux défis structurels du vieillissement de la population et du rapport entre actifs et retraités.

Une transition progressive sur quinze ans

La proposition d’Éric Ciotti s’inscrit dans un débat plus large sur l’avenir du système de retraite français. En suggérant une transition progressive sur quinze ans, il tente de concilier la nécessité d’une réforme structurelle avec les craintes d’un bouleversement brutal. Le dispositif envisagé reposerait sur un prélèvement de 9% du salaire brut, une proportion significative qui modifierait en profondeur l’architecture actuelle fondée exclusivement sur la solidarité intergénérationnelle.