Marine Tondelier reporte le début de son congé maternité pour participer à la réunion à l’Élysée vendredi

Marine Tondelier décide de reporter son congé maternité pour participer à une réunion cruciale à l’Élysée sur la situation internationale, convoquée par Emmanuel Macron. Prévue à la veille de son accouchement, cette rencontre vise à aborder les enjeux des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi que leurs impacts sur la France.

Marine Tondelier a décidé de reporter le début de son congé maternité afin de participer vendredi à la réunion organisée par Emmanuel Macron à l’Élysée sur la situation internationale. La candidate des Écologistes, dont le terme de grossesse est prévu dans une semaine, devait initialement rentrer pour ne plus s’éloigner de sa maternité.

La dirigeante écologiste a expliqué que son agenda avait été bouleversé par cette convocation annoncée à la veille du rendez-vous. Emmanuel Macron a convié les chefs des partis représentés au Parlement, ou leurs candidats à l’élection présidentielle, pour évoquer les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine ainsi que leurs conséquences pour la France.

Une réunion consacrée à la situation internationale

Marine Tondelier a justifié sa décision par le caractère exceptionnel de cette réunion, estimant qu’il était « très rare » d’être convoqué ainsi du jour au lendemain. Elle a également jugé que cette initiative témoignait d’une situation internationale « assez préoccupante » et a donc choisi de rester une nuit supplémentaire avant de regagner la France. La réunion doit se tenir vendredi à 10h30 au palais de l’Élysée, dans un format dit de Saint-Denis. Le premier ministre Sébastien Lecornu participera aux échanges, aux côtés de responsables militaires et des services de renseignement.

Selon la présidence, ces derniers présenteront aux responsables politiques les informations dont dispose le chef de l’État sur l’évolution des différents conflits. Les discussions porteront notamment sur les conséquences des tensions internationales pour la sécurité et l’énergie en France. Emmanuel Macron souhaite ainsi réunir les principales formations politiques autour d’un point de situation sur les crises au Moyen-Orient et en Ukraine. Marine Tondelier a confirmé sa présence malgré le calendrier de sa grossesse, alors qu’elle avait prévu que son déplacement en cours serait son dernier avant son retour auprès de sa maternité.