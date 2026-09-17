Teddy Riner s’inquiète de la montée de l’extrême droite en France: «Il faut appeler un chat un chat»

Teddy Riner exprime son inquiétude face à la montée de l'extrême droite en France, affirmant qu'il est crucial de nommer les choses telles qu'elles sont. Il souligne l’importance de s'engager dans le débat public tout en poursuivant sa carrière sportive, avec une ambition politique envisagée après 2028.

Teddy Riner prend position sur la situation politique française. Interrogé dans Stade 2 La Quotidienne, le quintuple champion olympique de judo a fait part de son inquiétude face à l’évolution du climat politique en France et à la progression de l’extrême droite. À 37 ans, le Français assume une parole publique qui dépasse désormais régulièrement le cadre du sport.

« Ce qui m’angoisse, c’est la tournure que prend le pays », explique Teddy Riner. Le judoka évoque ensuite « la montée des extrêmes ». Lorsque la journaliste lui demande s’il parle des deux extrêmes, sa réponse est directe : « De l’extrême droite. Il faut appeler un chat un chat. »

Teddy Riner assume une parole de plus en plus politique

Cette déclaration n’est pas isolée. En septembre 2025, Teddy Riner avait déjà confirmé son ambition politique et évoqué directement la présidence de la République⁠. Il expliquait alors ne pas envisager uniquement un rôle ministériel et considérait la fonction présidentielle comme celle permettant d’agir le plus directement sur le pays.

Le judoka continue pourtant, pour l’instant, de placer sa carrière sportive au premier plan. Il vient de faire son retour au PSG Judo avec un contrat courant jusqu’en 2028⁠, année des Jeux olympiques de Los Angeles. Son objectif est d’y disputer ses sixièmes Jeux et de tenter de décrocher un quatrième titre olympique individuel.

Pascal Praud critique ses propos, Teddy Riner lui répond

La déclaration du champion a rapidement fait réagir Pascal Praud. Jeudi matin sur CNEWS, le présentateur a estimé que les propos politiques de Teddy Riner étaient convenus et insuffisamment argumentés. Il a notamment déclaré que ce que disait le judoka, « les Français s’en fichent », tout en l’invitant à expliquer précisément les raisons de son inquiétude.

Teddy Riner lui a répondu quelques heures plus tard sur X. Le judoka rappelle qu’être sportif de haut niveau ne lui interdit pas de s’intéresser à la vie politique et sociale française. Il cite notamment la colère qui monte, les difficultés de fin de mois et le respect des institutions. « J’aime profondément la France », écrit-il, en expliquant vouloir prendre part au débat public sans chercher à donner de leçons.

Il précise également que chacun doit pouvoir exprimer ses opinions, quel que soit son parcours professionnel, et affirme vouloir participer au débat sur l’avenir du pays « avec humilité et conviction ». Pascal Praud lui a ensuite proposé de venir en discuter directement sur son plateau.

Des prises de position déjà remarquées

Teddy Riner s’était déjà retrouvé au cœur d’un débat politique en mars 2025 après avoir pris position contre l’interdiction du port du voile dans les compétitions sportives. Ses déclarations avaient entraîné plusieurs réactions, notamment celle de l’ancien champion du monde de boxe Mahyar Monshipour, qui avait sèchement répondu au judoka⁠.

À quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, Teddy Riner confirme ainsi sa volonté de participer au débat politique français. Le champion reste engagé dans sa préparation sportive jusqu’aux Jeux de Los Angeles 2028, mais il a déjà indiqué publiquement qu’une entrée en politique après sa carrière faisait partie de ses projets.