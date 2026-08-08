Jorge Messi, père et représentant de Lionel Messi, est mort à 68 ans

Jorge Horacio Messi, père de Lionel Messi et figure centrale de la carrière du champion argentin, est mort à l’âge de 68 ans. Il est décédé vendredi soir dans un établissement de santé de Rosario, en Argentine, après avoir été confronté à une longue maladie. Il était également depuis de nombreuses années le représentant de son fils.

Une santé qui inquiétait depuis le Mondial 2026

L’état de santé de Jorge Messi avait suscité une vive inquiétude ces dernières semaines. Le 18 juin, en plein Mondial 2026, la famille Messi avait publiquement confirmé qu’il rencontrait des problèmes de santé et qu’il se trouvait sous surveillance médicale. À cette date, ses proches avaient toutefois indiqué qu’il récupérait et que son état évoluait favorablement. Ils avaient également demandé que son intimité soit respectée face aux nombreuses informations circulant alors sur sa santé. Lionel Messi avait lui-même traversé une période particulièrement difficile pendant la Coupe du monde. Après avoir marqué lors de la victoire 3-0 de l’Argentine contre l’Algérie, l’attaquant argentin avait fondu en larmes. Interrogé ensuite sur son émotion, il avait expliqué avoir vécu des jours compliqués pour des raisons étrangères au football.

Le père qui a accompagné Lionel Messi jusqu’à Barcelone

Jorge Messi a occupé une place déterminante dans le parcours de son fils dès son enfance à Rosario. Lorsque Lionel Messi, alors âgé de 13 ans, a quitté l’Argentine pour tenter sa chance au FC Barcelone, son père l’a accompagné en Espagne. Cette installation a constitué l’un des tournants de la vie de la future star mondiale. Lionel Messi a ensuite intégré le centre de formation du Barça avant de débuter avec l’équipe première et de devenir l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du club. Jorge Messi est progressivement devenu bien davantage que le père du joueur. Il a pris en charge une grande partie de ses affaires et de ses intérêts professionnels, occupant durablement le rôle de représentant de son fils.

Son représentant pendant les grandes décisions de sa carrière

Pendant plus de 20 ans, Jorge Messi a été présent lors des principales négociations concernant la carrière de Lionel Messi. Contrats, prolongations et discussions avec les clubs : il a conservé un rôle important dans l’entourage professionnel du joueur. Il a notamment été directement impliqué dans les discussions entourant le départ extrêmement médiatisé de Lionel Messi du FC Barcelone en 2021, après plus de 20 ans passés au sein du club catalan. Lionel Messi avait alors rejoint le Paris Saint-Germain, avant de quitter la France en 2023 pour poursuivre sa carrière à l’Inter Miami aux États-Unis.

Jorge Messi est mort à Rosario

Jorge Messi est décédé à Rosario, ville où Lionel Messi est né et où toute son histoire familiale a commencé. Il avait 68 ans et était marié à Celia Cuccittini. Le couple a eu 4 enfants : Rodrigo, Matías, Lionel et María Sol. Sa disparition touche ainsi l’homme qui, depuis les premiers pas de Lionel Messi en Argentine jusqu’aux plus grandes étapes de sa carrière internationale, est resté l’un de ses plus proches soutiens et son représentant.