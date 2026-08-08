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Indemnité carburant : les « grands rouleurs » ont jusqu’au 31 août pour déposer leur demande

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Indemnité carburant : les « grands rouleurs » ont jusqu’au 31 août pour déposer leur demande
Indemnité carburant : les « grands rouleurs » ont jusqu’au 31 août pour déposer leur demande

Les travailleurs modestes utilisant régulièrement leur véhicule pour exercer leur activité professionnelle disposent d’un mois supplémentaire pour demander l’indemnité carburant. Initialement fixée au 30 juillet, la date limite de dépôt des dossiers a été repoussée au 31 août 2026.

Cette aide de 100 euros avait été annoncée par le gouvernement en réponse à la hausse des prix à la pompe provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Son montant devait initialement être limité à 50 euros avant d’être doublé au mois de mai.

Une aide réservée aux ménages modestes

Pour en bénéficier, le revenu fiscal de référence par part doit être inférieur ou égal à 16 880 euros. Les demandeurs doivent également parcourir au moins 15 kilomètres pour rejoindre leur lieu de travail, soit 30 kilomètres aller-retour, ou effectuer plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle.

Les personnes éligibles peuvent déposer leur demande à l’aide du formulaire disponible sur le site impots.gouv.fr. Selon le gouvernement, cette indemnité correspond en moyenne à une réduction d’environ 20 centimes par litre de carburant.

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