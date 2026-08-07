Le casque et le gilet réfléchissant bientôt obligatoires pour les trottinettes

Le durcissement de la réglementation sur les engins de déplacement personnel motorisés s’accélère en France. Le préfet de la Manche a annoncé le 6 août que le port du casque et d’un gilet rétroréfléchissant deviendra obligatoire à compter du 1er septembre 2026 pour tous les usagers de trottinettes électriques. Cette décision s’inscrit dans une offensive plus large menée par plusieurs préfets et maires d’Île-de-France, confrontés à la multiplication des accidents impliquant ces engins. La mesure vise à renforcer la sécurité des utilisateurs, particulièrement vulnérables dans la circulation urbaine.

Le Vaucluse ouvre la voie

D’autres territoires ont déjà franchi le pas. Le Vaucluse fait figure de précurseur : depuis le 1er juillet, un arrêté préfectoral du 12 juin impose le casque attaché aux conducteurs de trottinettes électriques, mais aussi de monoroues, gyropodes et hoverboards. Les contrevenants s’exposent à une amende de 35 euros. Cette réglementation locale traduit une volonté croissante des autorités de mieux encadrer ces nouveaux modes de déplacement, longtemps restés dans un vide juridique.

Les départements qui adoptent ces mesures cherchent à prévenir des accidents souvent graves. Les préfets multiplient les initiatives pour harmoniser les règles de sécurité, face à des pratiques jugées dangereuses sur les voies publiques. Le mouvement pourrait s’étendre à d’autres régions dans les prochains mois, alors que le nombre d’usagers ne cesse d’augmenter en zone urbaine.