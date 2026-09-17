Max Guazzini élu président de la Fondation Brigitte Bardot, il succède à Bernard d’Ormale

Max Guazzini est élu président de la Fondation Brigitte Bardot, succédant à Bernard d’Ormale, décédé récemment. Fort de son expérience en tant qu'administrateur, il s'engage à poursuivre l'œuvre de protection animale dans le monde, tout en honorant la mémoire de Brigitte Bardot.

Max Guazzini prend la tête de la Fondation Brigitte Bardot. L’ancien président du groupe NRJ et du Stade Français a été élu mercredi 16 septembre président de l’organisation consacrée à la protection animale. Il succède à Bernard d’Ormale, 85 ans, veuf de Brigitte Bardot, morte le 28 décembre 2025 à l’âge de 91 ans, qui avait lui-même été élu à la présidence de la Fondation en février dernier.

Max Guazzini prend officiellement les commandes

La nomination de Max Guazzini est consécutive au renouvellement de la gouvernance de la Fondation. « Conformément aux statuts de la Fondation Brigitte Bardot qui prévoient un renouvellement annuel de la Présidence et du bureau du conseil, M. Max Guazzini a été élu ce jour », indique l’organisation.

Âgé de 78 ans, Max Guazzini connaît déjà parfaitement la Fondation. Il en était administrateur et secrétaire général depuis 2020 et faisait partie de ses principaux responsables aux côtés de Brigitte Bardot, puis de Bernard d’Ormale. Lors des obsèques de Brigitte Bardot à Saint-Tropez en janvier dernier, il avait d’ailleurs pris la parole pour rendre hommage à la fondatrice et rappeler son engagement pour la cause animale.

Bernard d’Ormale avait pris le relais après la mort de Brigitte Bardot

Bernard d’Ormale avait été élu président de la Fondation le 6 février 2026, quelques semaines après la disparition de son épouse. Il avait alors repris une fonction occupée jusqu’à sa mort par Brigitte Bardot afin d’assurer la continuité de l’organisation qu’elle avait créée.

La Fondation salue aujourd’hui son passage à sa tête. « La Fondation tient à exprimer sa gratitude envers M. Bernard d’Ormale dont le mandat est arrivé à terme. Ayant repris de façon impromptue celui de la fondatrice, Mme Brigitte Bardot, il a assuré l’intérim et garanti la continuité de l’œuvre de sa compagne », précise-t-elle.

La Fondation vient de célébrer ses 40 ans. Brigitte Bardot avait créé sa structure en 1986 avant de la faire reconnaître d’utilité publique en 1992. Elle avait progressivement abandonné sa carrière artistique pour consacrer l’essentiel de son activité publique à la défense des animaux.

De NRJ au Stade Français, un parcours très médiatique

Avocat de formation, Max Guazzini s’est d’abord fait connaître dans les médias. Proche de Jean-Paul Baudecroux, il a participé au développement de NRJ avant de devenir président du directoire du groupe, l’un des principaux acteurs de la radio privée française.

Il a ensuite marqué le monde du rugby en prenant la présidence du Stade Français Paris. Sous sa direction, le club parisien a remporté cinq titres de champion de France et retrouvé une place centrale dans le rugby français. Max Guazzini s’était notamment distingué par sa volonté de transformer les rencontres du Stade Français en grands événements populaires, notamment au Stade de France.

Une Fondation présente dans 70 pays

Max Guazzini prend désormais la présidence d’une organisation qui revendique 13 000 animaux pris en charge, quatre refuges et environ 150 pensions partenaires. La Fondation soutient également quelque 350 associations en France et mène des actions dans près de 70 pays.

Plus de 1 000 chiens et chats sont actuellement proposés à l’adoption. La structure poursuit parallèlement ses campagnes contre la maltraitance animale, l’abandon, certaines pratiques de chasse ou encore l’exploitation d’animaux sauvages.

La nomination de Max Guazzini ouvre ainsi une nouvelle étape, moins d’un an après la disparition de Brigitte Bardot. La mémoire de la fondatrice reste parallèlement très présente : près de 300 objets personnels de Brigitte Bardot doivent être vendus aux enchères à Drouot le 21 septembre, une partie du produit de la vente devant revenir à la Fondation qu