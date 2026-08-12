Éclipse solaire du 12 août : faut-il protéger les yeux de son chien ou chat ?

L'éclipse solaire du 12 août suscite des questions chez les propriétaires d'animaux concernant la sécurité de leurs chiens et chats. Les vétérinaires rassurent en affirmant que ces animaux évitent instinctivement de fixer le soleil. Il est conseillé de les garder à l'intérieur ou de les surveiller sans nécessiter d'équipements spéciaux.

Une éclipse solaire traverse ce mardi 12 août la France métropolitaine, avec un taux d’obscuration qui atteindra près de 100 % dans certaines zones du territoire. Le phénomène astronomique, visible dans l’ensemble du pays, amène de nombreux propriétaires d’animaux à s’interroger sur les précautions à prendre pour leurs compagnons à quatre pattes.

Un comportement animal qui limite les risques

Les chiens et chats, contrairement aux humains, ne fixent généralement pas le soleil de manière prolongée. Leur instinct naturel les pousse à éviter les sources lumineuses intenses, ce qui limite considérablement les risques de lésions oculaires. Les vétérinaires rappellent que ces animaux ne cherchent pas à observer volontairement le ciel lors d’une éclipse.

Les propriétaires inquiets peuvent toutefois adopter des mesures simples : garder leurs animaux à l’intérieur durant le pic de l’éclipse ou les surveiller s’ils restent dehors. Aucun équipement spécifique comme des lunettes de protection n’est nécessaire pour les chiens et chats, leur comportement naturel constituant la meilleure des protections face au phénomène astronomique.