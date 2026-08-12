67 millions de jeunes au chômage dans le monde en 2025

Le rapport de l'Organisation internationale du Travail révèle que 67 millions de jeunes étaient au chômage en 2025, tandis que 257 millions ne travaillaient ni n'étudiaient. Le ralentissement économique et l'automatisation compromettent les perspectives d'emploi pour cette génération, particulièrement visible en France avec un taux de chômage des 15-24 ans à 21,6%.

L’Organisation internationale du Travail a publié le 11 août son rapport « Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2026, Retour vers le futur ». Le constat s’avère préoccupant : 67 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans étaient sans emploi en 2025. Pire encore, 257 millions de personnes de cette tranche d’âge ne travaillaient pas, n’étudiaient pas et ne suivaient aucune formation. Le ralentissement de la croissance économique mondiale, la faiblesse des créations d’emplois, les tensions géopolitiques et les transformations technologiques fragilisent durablement les perspectives d’insertion professionnelle de cette génération.

Disparition des postes d’entrée de gamme

L’institution onusienne s’inquiète particulièrement de la disparition progressive des postes d’entrée de gamme dans les économies avancées. Cette érosion touche directement les jeunes en quête d’une première expérience. La France n’échappe pas à cette tendance : le taux de chômage des 15-24 ans atteint 21,6% sur le territoire national. Les mutations liées à l’intelligence artificielle accélèrent la suppression de ces emplois qui permettaient traditionnellement aux nouvelles générations d’accéder au marché du travail.

Les experts de l’OIT soulignent que ces difficultés résultent d’une combinaison de facteurs structurels et conjoncturels. L’automatisation modifie la nature même des opportunités offertes aux débutants. Les jeunes se retrouvent pris entre des exigences de qualification toujours plus élevées et un marché qui détruit plus d’emplois accessibles qu’il n’en crée.