Lyon : des dizaines de malaises dans les bus TCL en pleine canicule

L’agglomération lyonnaise traverse un épisode de forte chaleur qui affecte durement le réseau des Transports en Commun Lyonnais. La CGT Bus et Trolleybus des TCL a tiré la sonnette d’alarme ce lundi après avoir recensé plusieurs dizaines de malaises survenus ces derniers jours. Conducteurs et voyageurs sont touchés par ces incidents qui se multiplient dans les véhicules surchauffés. Le syndicat dénonce une dégradation alarmante des conditions de transport et de travail, alors que les températures ne faiblissent pas.

Agents et usagers victimes de la chaleur

Les agents de conduite subissent de plein fouet ces températures extrêmes dans leurs cabines, souvent dépourvues de climatisation efficace ou dotées de systèmes défaillants. Les usagers ne sont pas épargnés non plus, notamment dans les bus bondés aux heures de pointe où la chaleur devient rapidement insupportable. Cette situation préoccupante pousse la CGT à exiger des mesures d’urgence de la part de la direction des TCL pour protéger la santé des agents et garantir la sécurité des voyageurs.

La CGT exige des mesures d’urgence

Le syndicat réclame des solutions concrètes et immédiates face à cette crise sanitaire qui frappe le réseau de bus lyonnais. Les températures caniculaires persistantes nécessitent une réponse rapide pour éviter une multiplication des incidents dans les prochains jours. La direction des TCL n’a pas encore communiqué sur les dispositions envisagées pour améliorer les conditions de circulation et de travail sur le réseau pendant cet épisode de chaleur intense.