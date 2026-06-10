Grève SNCF ce mercredi : un train sur trois annulé sur l’ensemble du réseau

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF appellent à une mobilisation nationale ce mercredi 10 juin pour dénoncer la multiplication des drames dans l’entreprise.

Une grève nationale frappe la SNCF ce mercredi 10 juin. CGT Cheminots, UNSA Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots ont déposé un préavis commun pour alerter sur ce qu’ils qualifient d’« état d’urgence » au sein de la compagnie publique. Les organisations syndicales dénoncent la multiplication des accidents de travail, l’explosion des arrêts maladie et plusieurs cas de suicide parmi les agents. Cette mobilisation intersyndicale rare devrait entraîner de fortes perturbations sur l’ensemble du réseau ferroviaire français.

Un train sur deux sur les Intercités

Le trafic grandes lignes sera particulièrement touché. En moyenne, un TGV sur trois circulera seulement, qu’il s’agisse des TGV Inoui, Ouigo, Lyria ou de certaines liaisons européennes. Les Intercités ne seront pas épargnés avec environ la moitié des trains maintenus, de jour comme de nuit. Les TER et les lignes Transilien RER subiront également des annulations significatives, contraignant de nombreux usagers à modifier leurs trajets ou à renoncer à leurs déplacements.

La SNCF invite les voyageurs à consulter l’information trafic en temps réel avant de se déplacer. Des mesures commerciales d’accompagnement seront proposées aux usagers impactés par ces annulations. Cette journée de mobilisation intervient dans un contexte social tendu où les syndicats exigent des réponses concrètes de la direction sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels.