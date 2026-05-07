SNCF : quatre syndicats appellent à la grève le 10 juin

Mardi 10 juin s’annonce comme une date à entourer au marqueur pour les usagers du rail. Quatre organisations, CGT-Cheminots, SUD-Rail, UNSA-Ferroviaire et CFDT-Cheminots, ont déposé un préavis de grève, selon un communiqué commun publié mercredi 6 mai. Leur cible est claire: les évolutions internes en cours à la SNCF, avec des réorganisations qu’elles jugent nocives pour les conditions de travail.

Le message, lui, ne cherche pas l’effet de manche: les syndicats disent refuser d’accompagner des transformations qu’ils estiment imposées, rapides et parfois brutales dans leurs conséquences sur le terrain.

Une entreprise sous tension, des voyageurs en attente

Une entreprise sous tension, des voyageurs en attente Derrière les mots, il y a une réalité sociale que les représentants des cheminots décrivent comme un empilement de signaux d’alerte. Ils évoquent une multiplication d’accidents du travail, d’arrêts maladie et de suicides, qu’ils relient aux restructurations et au processus de filialisation, ce terme qui hérisse les nuques dès qu’il s’invite dans une conversation de dépôt. Les syndicats dénoncent aussi des suppressions de postes, des changements d’organisation et des pressions autour de la mobilité professionnelle, autant de mouvements qui, selon eux, finissent par fragiliser les équipes et user les collectifs de travail. Leur critique vise aussi la direction et le PDG Jean Castex, nommé en novembre, accusé de porter une trajectoire susceptible de remettre en cause « l’unité sociale » du groupe.

Reste l’autre nerf de la guerre, plus prosaïque et souvent plus explosif: le salaire. Les organisations réclament l’ouverture de « véritables négociations salariales » dans un contexte d’inflation qu’elles jugent installée, avec l’idée que la fiche de paie, elle, ne suit pas. Pour la SNCF, l’équation est familière: maintenir une offre stable après des perturbations récentes tout en évitant que la colère interne ne déborde sur les quais. À l’approche du 10 juin, la maison rail devra aussi soigner l’information des voyageurs, car sur ce terrain-là, la moindre hésitation se paie comptant.