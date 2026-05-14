Le voleur de musiques inédites de Beyoncé condamné à deux ans de prison

L’homme accusé d’avoir dérobé des morceaux inédits de Beyoncé lors de la tournée Cowboy Carter a été condamné mardi par un tribunal d’Atlanta. Kelvin Evans, 41 ans, a finalement plaidé coupable dans cette affaire très médiatisée survenue à l’été 2025, rapportent notamment la BBC et The Guardian.

Des fichiers inédits volés pendant la tournée “Cowboy Carter”

Les faits remontent à juillet 2025, quelques jours avant les concerts donnés par Beyoncé à Atlanta dans le cadre de sa tournée Cowboy Carter. Selon l’enquête, Kelvin Evans s’était introduit dans une Jeep Wagoneer louée par deux membres de l’équipe artistique de la chanteuse : le chorégraphe Christopher Grant et le danseur Diandre Blue.

Après avoir brisé une vitre du véhicule, l’homme avait emporté plusieurs valises contenant du matériel particulièrement sensible. D’après les autorités, les bagages renfermaient notamment des disques durs avec des chansons inédites de Beyoncé, des vidéos liées au spectacle, des plans de scène ainsi que des listes de morceaux destinées aux concerts.

Deux ordinateurs MacBook, des écouteurs Apple, des vêtements et plusieurs accessoires de luxe avaient également disparu. Les enquêteurs ont précisé que le véhicule semblait avoir été ciblé au hasard.

Les morceaux volés restent introuvables

Kelvin Evans a été identifié grâce aux images de vidéosurveillance et aux systèmes de géolocalisation de certains appareils électroniques dérobés, notamment des AirPods et un ordinateur portable. Arrêté plusieurs semaines après les faits, il avait ensuite été libéré sous caution avant de conclure un accord de plaidoyer avec la justice.

Le tribunal d’Atlanta l’a condamné à une peine totale de cinq ans, dont deux années de prison ferme suivies de trois ans de probation. Le juge lui a également interdit tout contact avec les victimes ainsi que l’accès au lieu où le vol a été commis.

Selon la BBC, son avocat a déclaré devant le tribunal que son client espérait désormais “gagner de l’argent légitimement” et retrouver une place normale dans la société.

Malgré l’enquête, les fichiers musicaux inédits et les autres objets volés n’ont jamais été retrouvés. Aucun des morceaux dérobés n’a, pour l’instant, été diffusé publiquement.