Après la chute d’Orbán, l’empire médiatique du pouvoir hongrois commence à s’effondrer

L’immense appareil médiatique construit autour de l’ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban montre déjà des signes de désintégration, quelques semaines seulement après la lourde défaite électorale du dirigeant nationaliste. Battu lors des législatives du 12 avril par l’opposition de centre-droit menée par Peter Magyar, Orban a vu s’effondrer en quelques jours un système médiatique considéré comme l’un des principaux piliers de ses seize années de pouvoir.

Depuis le scrutin, plusieurs figures importantes des médias pro-gouvernementaux ont été évincées et certaines émissions phares ont été supprimées. Des restructurations internes et des réductions budgétaires ont également été annoncées dans plusieurs groupes de presse proches de l’ancien pouvoir. Selon des observateurs, ces premiers bouleversements traduisent une perte rapide d’influence des réseaux médiatiques fidèles à Orban, longtemps soutenus par des financements publics et des recettes publicitaires provenant de l’État.

Le changement est particulièrement visible dans les médias publics hongrois. Avant même l’entrée officielle en fonction du nouveau gouvernement cette semaine, le ton éditorial a commencé à évoluer, avec une présence accrue de voix issues de l’opposition. Parallèlement, de nombreux influenceurs et commentateurs pro-Orban ont quasiment disparu des réseaux sociaux, alimentant l’impression d’un système en pleine recomposition.

Peter Magyar, qui a souvent qualifié les médias publics de « fabrique de mensonges », a promis une profonde réforme du paysage médiatique hongrois. Le nouveau Premier ministre souhaite mettre en place une nouvelle loi sur les médias ainsi qu’une nouvelle autorité indépendante chargée de garantir la liberté de la presse et le pluralisme de l’information.

Durant ses années au pouvoir, Viktor Orban était devenu une figure admirée par de nombreux conservateurs européens et américains, qui voyaient en lui l’architecte d’une « démocratie illibérale ». Mais une partie croissante de la population hongroise s’est lassée des accusations de corruption visant son entourage ainsi que de la stagnation économique du pays, ouvrant la voie à la victoire écrasante du parti Tisza de Peter Magyar.

Grâce à sa majorité des deux tiers au Parlement, le nouveau gouvernement dispose désormais des moyens nécessaires pour revenir sur plusieurs réformes institutionnelles mises en place par Orban au cours de la dernière décennie. À Bruxelles, les dirigeants européens suivent de près cette transition politique en Hongrie, considérée comme un test majeur pour le rétablissement des contre-pouvoirs démocratiques et de l’indépendance des médias dans un État membre de l’Union européenne.