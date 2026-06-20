Les employés du commissariat à l’énergie atomique dénoncent la stagnation de leurs salaires malgré un budget de 42 milliards dédié à la dissuasion nucléaire.

Les agents du commissariat à l’énergie atomique (CEA) manifestent un mécontentement sans précédent. Alors que le budget consacré à la dissuasion nucléaire française atteint 42 milliards d’euros, leurs salaires stagnent. Cette situation intervient dans un contexte budgétaire tendu où la fonction publique est une nouvelle fois dans le viseur du gouvernement pour réaliser des économies. Les syndicats dénoncent une répartition injuste des efforts financiers alors que la France investit massivement dans son arsenal stratégique.

La fonction publique sous pression budgétaire

La masse salariale des fonctionnaires cristallise les tensions depuis plusieurs années. Le gouvernement cherche à réduire les dépenses publiques, mais les spécialistes comme Anne-Laure Delatte du CNRS alertent sur les risques d’une cure d’austérité trop brutale. Continuer à rogner sur les rémunérations des agents publics compromet gravement l’attractivité de la fonction publique sans générer d’économies substantielles. Cette stratégie s’avère même contre-productive à long terme.

L’exemple du CEA illustre le paradoxe d’une politique budgétaire qui arbitre entre investissements stratégiques et reconnaissance salariale. Les petites mains de la dissuasion nucléaire estiment payer le prix fort d’une rigueur qui épargne les budgets d’équipement. Cette fronde inédite dans un secteur habituellement discret témoigne d’un malaise profond dans la fonction publique française.