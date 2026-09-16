Le gouvernement débloque 3 millions d’euros contre le frelon asiatique

Le gouvernement met en place un plan national contre le frelon asiatique, espèce invasive menaçant les abeilles, avec un budget exceptionnel de 3 millions d'euros pour 2026. Ce dispositif vise à coordonner les efforts de destruction des nids et à soutenir les départements dans leurs initiatives locales.

Le gouvernement a annoncé mercredi la mise en place d’un plan national contre le frelon asiatique, espèce invasive qui menace directement les colonies d’abeilles. Voté par le Parlement en 2025, ce dispositif vise à structurer une lutte jusqu’ici dispersée entre collectivités locales et acteurs de terrain. L’objectif affiché : remplacer les initiatives isolées par une coordination à l’échelle du pays.

Une enveloppe de 3 millions pour les territoires

L’État débloque une enveloppe exceptionnelle de 3 millions d’euros pour 2026 afin d’aider les territoires à faire face à l’invasion. Cette dotation permettra de financer les opérations de destruction de nids et d’accompagner les départements dans la mise en œuvre de leurs plans locaux. Les autorités reconnaissent que la dispersion des moyens a longtemps nui à l’efficacité des interventions.

Le frelon asiatique, arrivé en France il y a une vingtaine d’années, s’est installé durablement dans la plupart des régions. Ses attaques répétées contre les ruches fragilisent une apiculture déjà en difficulté. Les professionnels du secteur réclamaient depuis longtemps une intervention de l’État pour organiser une riposte cohérente face à ce prédateur redoutable.