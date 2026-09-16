Apple publie l’un de ses plus grands correctifs de sécurité, avec plus de 300 failles colmatées

Apple déploie des mises à jour d’iOS, iPadOS et macOS corrigeant plus de 300 vulnérabilités, dont certaines permettent le contrôle à distance des appareils. L'intelligence artificielle joue un rôle clé dans la détection des failles, rendant ces correctifs parmi les plus importants de l’histoire de la marque.

Les nouvelles versions d’iOS, iPadOS et macOS embarquent des correctifs pour plus de 300 vulnérabilités, dont certaines auraient pu permettre à des applications malveillantes de prendre le contrôle total d’un appareil sans aucune action de l’utilisateur. L’intelligence artificielle a joué un rôle inédit dans la détection de ces failles.

Apple a déployé simultanément iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 « Golden Gate », des mises à jour qui, au-delà des nouveautés d’interface et des fonctions fondées sur l’intelligence artificielle, constituent l’un des correctifs de sécurité les plus massifs de l’histoire de la marque. Au total, plus de 300 vulnérabilités ont été identifiées et corrigées dans ces trois systèmes d’exploitation.

macOS Golden Gate concentre à lui seul 210 de ces failles, tandis qu’iOS et iPadOS en partagent environ 126, dont une centaine communes aux trois plateformes. Les correctifs s’étendent sur plus de 90 composants distincts : le trousseau de mots de passe, les mécanismes d’authentification, le moteur de rendu web WebKit, ou encore le gestionnaire d’autorisations qui régule l’accès à la caméra, au microphone et à la localisation.

Une vingtaine de failles touchent le noyau du système, la couche logicielle la plus sensible. Parmi les vulnérabilités les plus préoccupantes figurent trois points d’entrée identifiés sur macOS : le Bluetooth, le service d’impression et le protocole de partage de fichiers en réseau. Ces trois vecteurs d’attaque présentaient une caractéristique particulièrement grave : ils ne nécessitaient aucune interaction de la part de la victime. Ni clic sur un lien, ni ouverture d’un fichier piégé. Un appareil connecté au réseau suffisait à l’exposer.

Une faille de corruption mémoire a également été détectée dans CoreMedia, le composant chargé du traitement audio et vidéo. Un fichier multimédia spécialement conçu pouvait perturber la gestion de la mémoire vive de l’iPhone, créant une brèche exploitable à distance.

Apple a aussi publié des mises à jour pour ses versions précédentes : macOS Tahoe 26.7 intègre 153 correctifs, dont 26 concernant le noyau, et referme notamment une faille dans Samba, un outil de partage réseau, découverte dès 2022. macOS Sequoia 15.8 réunit plus de 150 correctifs, dont un portant sur le composant de traitement des images. iOS 26.7 et iPadOS 26.7 corrigent quant à eux plus de 80 vulnérabilités.

Ce volume inhabituel de correctifs s’explique en partie par le recours croissant à l’intelligence artificielle dans les processus de détection des failles. Apple cite dans ses notes de version plusieurs équipes spécialisées : OpenAI Codex Security, l’équipe de sécurité offensive de Nvidia et Anthropic Research. Ces structures utilisent des agents IA capables de tester automatiquement et à grande échelle la robustesse des systèmes. Ce n’est pas la première fois que la cadence s’accélère : un mois plus tôt, Apple avait déjà publié un correctif couvrant plus de 90 failles, un chiffre déjà supérieur à ses habitudes.

Apple indique qu’aucune de ces vulnérabilités n’a été exploitée par des acteurs malveillants avant la publication des correctifs. La mise à jour reste néanmoins fortement recommandée sur l’ensemble des appareils concernés.