L’iPhone 18 Pro arrive en boutique vendredi au prix de 1 479 euros

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max d'Apple, en précommande depuis le 12 septembre, seront disponibles en boutiques à partir de vendredi au prix de 1 479 euros. SFR propose une remise de 200 euros pour les précommandes, attirant l'attention des acheteurs et des opérateurs dès ce lancement concurrentiel.

Les nouveaux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max d’Apple sont disponibles en précommande depuis samedi 12 septembre en France. Le prix d’entrée se fixe à 1 479 euros pour le modèle Pro. Les premiers appareils seront livrés vendredi prochain, date à laquelle ils feront aussi leur apparition dans les boutiques physiques. Apple respecte son calendrier habituel avec un lancement groupé dans l’Hexagone.

Une offre promotionnelle dès le premier jour

SFR propose une offre commerciale agressive sur ces nouveaux modèles avec une remise de 200 euros dès la précommande. Cette réduction s’applique sans condition d’engagement, ce qui représente une stratégie inhabituelle pour un lancement de cette ampleur. Les opérateurs se positionnent rapidement pour capter les premiers acheteurs.

Les deux versions haut de gamme concentrent l’attention du marché français cette semaine. La disponibilité simultanée en ligne et en magasin vendredi permettra aux consommateurs de choisir leur mode d’achat. Apple maintient sa cadence annuelle de renouvellement avec ce lancement de septembre.