SCIENCES & TECH Smartphones

L’iPhone 18 Pro arrive en boutique vendredi au prix de 1 479 euros

Par

1 minute de lecture

L'iPhone 18 Pro arrive en boutique vendredi au prix de 1 479 euros
L'iPhone 18 Pro arrive en boutique vendredi au prix de 1 479 euros

Les nouveaux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max d’Apple sont disponibles en précommande depuis samedi 12 septembre en France. Le prix d’entrée se fixe à 1 479 euros pour le modèle Pro. Les premiers appareils seront livrés vendredi prochain, date à laquelle ils feront aussi leur apparition dans les boutiques physiques. Apple respecte son calendrier habituel avec un lancement groupé dans l’Hexagone.

Une offre promotionnelle dès le premier jour

SFR propose une offre commerciale agressive sur ces nouveaux modèles avec une remise de 200 euros dès la précommande. Cette réduction s’applique sans condition d’engagement, ce qui représente une stratégie inhabituelle pour un lancement de cette ampleur. Les opérateurs se positionnent rapidement pour capter les premiers acheteurs.

Les deux versions haut de gamme concentrent l’attention du marché français cette semaine. La disponibilité simultanée en ligne et en magasin vendredi permettra aux consommateurs de choisir leur mode d’achat. Apple maintient sa cadence annuelle de renouvellement avec ce lancement de septembre.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une