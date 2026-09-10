Apple change d’ère : iPhone Duo, iPhone 18 Pro, Watch Ultra 4… les nouveautés d’une keynote historique

Lors de la keynote du 9 septembre 2026, Apple dévoile plusieurs nouveautés majeures, dont l'iPhone Duo, premier smartphone pliant de la marque. Avec une puce A20 Pro, des avancées en photographie pour l'iPhone 18 Pro et des AirPods 5 améliorés, ces produits illustrent une stratégie centrée sur l'innovation et l'expérience utilisateur, à des prix élevés.

Apple a profité de sa grande keynote de rentrée, organisée le 9 septembre 2026, pour renouveler une large partie de son catalogue. iPhone 18 Pro, AirPods 5, Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : les annonces étaient nombreuses. Mais la star de la soirée est incontestablement l’iPhone Duo, premier smartphone pliant de la marque, qui ouvre un nouveau chapitre pour le géant californien.

Pour sa première grande conférence aux commandes d’Apple, John Ternus n’a pas choisi la prudence. Le nouveau patron du groupe a présenté plusieurs évolutions importantes sur les produits historiques de la marque, mais surtout un appareil entièrement nouveau. Après avoir longtemps observé Samsung, Honor, Google ou encore Motorola développer le marché des smartphones pliants, Apple s’y lance enfin. Comme souvent, la firme n’arrive pas la première : elle veut arriver au moment où elle estime pouvoir proposer une expérience suffisamment maîtrisée.

iPhone Duo : Apple se convertit enfin au smartphone pliant

C’est le fameux « One more thing » qui a véritablement changé la dimension de cette keynote. L’iPhone Duo adopte un format proche d’un livre : un écran extérieur de 5,4 pouces pour une utilisation classique et, une fois ouvert, une dalle intérieure de 7,6 pouces qui transforme le téléphone en petite tablette. Apple mise sur un châssis en titane, une certification IP68 et un écran intérieur nano-texturé destiné notamment à limiter les reflets et à rendre la pliure aussi discrète que possible.

Mais le principal argument d’Apple se trouve probablement moins dans le matériel que dans iOS. Le système adapte automatiquement son interface selon que le Duo est fermé, complètement ouvert, partiellement déplié ou posé en mode tente. Deux applications peuvent cohabiter à l’écran et les interfaces se réorganisent pendant l’ouverture du téléphone. Rien de révolutionnaire pour les habitués des pliants Android, mais Apple cherche manifestement à rendre ces usages plus fluides et plus cohérents dans son propre écosystème.

Un appareil spectaculaire… à un prix spectaculaire

Le Duo récupère la puce A20 Pro et deux capteurs photo de 48 mégapixels, tout en permettant d’utiliser l’écran extérieur comme retour lors d’une prise de vue. Touch ID fait également son retour dans le bouton latéral, tandis que Face ID disparaît de ce modèle. Le smartphone accepte même l’Apple Pencil USB-C, une orientation qui confirme qu’Apple imagine son pliant autant comme un outil de productivité que comme un simple téléphone.

Cette démonstration technologique a toutefois un prix : 2 339 euros pour 256 Go, 2 589 euros en 512 Go, 3 089 euros pour 1 To et jusqu’à 3 839 euros en 2 To. À ce niveau tarifaire, l’iPhone Duo ne cherche clairement pas à démocratiser le smartphone pliant. Apple en fait un produit vitrine, presque statutaire, destiné aux passionnés et aux utilisateurs les plus fortunés. Les précommandes doivent commencer le 16 octobre, avant une commercialisation le 23 octobre.

iPhone 18 Pro : Apple veut séduire les photographes

Plus conventionnels, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max concentrent leurs progrès sur la photographie et la puissance. Leur capteur principal Fusion de 48 mégapixels bénéficie désormais d’une ouverture variable, avec plusieurs niveaux allant de f/1,48 à f/4. L’utilisateur peut ainsi mieux contrôler la lumière et la profondeur de champ. Apple ajoute surtout de véritables commandes professionnelles permettant de modifier la vitesse d’obturation, la balance des blancs, l’ouverture ou encore de consulter un histogramme directement dans l’application Appareil photo.

La vidéo progresse également, avec notamment l’arrivée du time-lapse en 4K Dolby Vision. Derrière ces nouveautés apparaît une stratégie désormais évidente : Apple ne présente plus seulement l’iPhone comme le meilleur appareil photo que l’on possède toujours dans sa poche, mais de plus en plus comme un outil susceptible de remplacer une partie du matériel utilisé par les créateurs de contenus et certains professionnels.

A20 Pro : toujours plus de puissance… et surtout davantage d’IA

Sous le capot, Apple inaugure sa puce A20 Pro gravée en 2 nanomètres. La firme annonce des gains importants pour le CPU et surtout pour le GPU, accompagnés d’une forte hausse de la bande passante mémoire. Une chambre à vapeur beaucoup plus importante doit éviter que ces performances ne s’effondrent lorsque le téléphone chauffe pendant des tâches lourdes, notamment dans les jeux vidéo, le montage ou les traitements liés à l’intelligence artificielle.

C’est justement l’un des enjeux majeurs de cette génération. Apple veut exécuter davantage de fonctions d’Apple Intelligence directement sur l’appareil, sans dépendre systématiquement du cloud. Le nouveau Siri doit également prendre une place beaucoup plus importante dans l’écosystème, jusqu’à interagir avec des applications. Après avoir longtemps semblé en retard face à la vague de l’IA générative, Apple cherche désormais à transformer la puissance de ses propres puces en avantage stratégique.

AirPods 5 : la réduction de bruit se démocratise

Les AirPods 5 constituent une évolution moins spectaculaire mais probablement plus importante commercialement. Apple généralise la réduction active du bruit sur ses écouteurs ouverts, avec une amélioration annoncée par rapport à la génération précédente. La traduction en direct et l’Audio adaptatif sont également proposés, tandis qu’une version supérieure ajoute notamment la recharge sans fil et le contrôle du volume directement depuis la tige.

Avec un prix français débutant à 149 euros, Apple réduit ainsi progressivement l’écart fonctionnel entre ses AirPods classiques et les AirPods Pro. Pour les utilisateurs qui refusent les embouts intra-auriculaires mais souhaitent bénéficier d’une réduction de bruit efficace, cette génération pourrait devenir l’une des nouveautés les plus intéressantes de la conférence.

Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : la récupération devient centrale

La grande évolution des Apple Watch Series 12 et Ultra 4 concerne la santé et le sport. De nouveaux capteurs doivent permettre de relever plus fréquemment les données cardiaques et la variabilité de la fréquence cardiaque. Apple introduit surtout « Préparation », un score de récupération allant de 0 à 10, calculé à partir du sommeil, des signes vitaux, de la charge d’entraînement et de l’activité récente. La montre peut ainsi conseiller à l’utilisateur de ralentir ou, au contraire, de pousser davantage son entraînement.

C’est un virage important pour Apple, qui s’attaque plus frontalement au terrain occupé depuis plusieurs années par Garmin, Whoop ou Oura. L’Ultra 4 pousse encore plus loin cette logique, avec jusqu’à 50 heures d’autonomie annoncées en utilisation normale et de nouveaux outils d’Audio Intelligence capables notamment de reconnaître certains sons ou de fournir des résumés grâce à Siri. La Series 12 démarre à 449 euros et l’Ultra 4 à 899 euros.

Une keynote qui marque surtout un changement de cycle

Pris séparément, les iPhone 18 Pro, AirPods 5 et nouvelles Apple Watch constituent surtout des perfectionnements de gammes déjà extrêmement matures. Meilleure photo, davantage d’intelligence artificielle, suivi sportif plus précis, autonomie améliorée : Apple consolide son écosystème sans bouleverser les habitudes de ses utilisateurs. L’iPhone Duo est différent. Pour la première fois depuis longtemps, Apple introduit un nouvel usage matériel majeur dans sa gamme de smartphones.

Le paradoxe est que Cupertino n’a presque rien inventé du concept. Les écrans pliants, le multitâche, le mode tente ou le stylet existent déjà chez ses concurrents. La véritable question sera donc de savoir si Apple peut reproduire l’une de ses recettes historiques : laisser les autres expérimenter, puis transformer une technologie encore imparfaite en produit désirable pour le grand public. À plus de 2 300 euros l’entrée de gamme, l’iPhone Duo ne sera pas encore le pliant de tout le monde. Mais il pourrait bien être le produit qui fait définitivement entrer cette catégorie dans le quotidien du très haut de gamme.