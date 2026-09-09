Apple mise sur son premier iPhone pliable pour inaugurer l’ère John Ternus

Apple s'apprête à dévoiler son premier iPhone pliable, marquant l'ère John Ternus depuis sa nomination. Ce lancement ambitieux vise à revitaliser le marché des smartphones et à accroître l'adoption des téléphones pliables. Les attentes sont également élevées concernant la transformation de Siri pour réduire le retard face à la concurrence.

Apple pourrait dévoiler mercredi son premier iPhone pliable, près de sept ans après l’arrivée de Samsung sur ce marché. Cette présentation très attendue constituerait le premier grand lancement de produit dirigé par John Ternus, devenu directeur général du groupe le 1er septembre après avoir succédé à Tim Cook. Ce dernier demeure toutefois au sein de l’entreprise comme président exécutif du conseil d’administration.

Le nouvel appareil adopterait un format proche de celui d’un livre, avec un écran intérieur offrant une surface comparable à deux iPhone placés côte à côte. Apple aurait notamment travaillé sur la solidité de la charnière et sur la réduction de la pliure visible au centre de l’écran, deux faiblesses régulièrement reprochées aux premiers modèles concurrents. Son prix pourrait dépasser 2 000 dollars, soit environ 1 700 euros hors taxes, positionnant ce téléphone parmi les produits les plus coûteux de la marque.

Un premier test stratégique pour John Ternus

Avec cet iPhone pliable, Apple espère relancer un marché des smartphones arrivé à maturité et encourager ses clients à renouveler leurs appareils. Les téléphones pliables ne représentaient encore qu’une faible part des ventes mondiales en 2025, mais l’arrivée du groupe californien pourrait accélérer leur adoption. Certains analystes estiment qu’Apple pourrait rapidement capter plus d’un quart des livraisons de cette catégorie malgré son entrée tardive.

La conférence devrait également permettre à John Ternus de détailler la stratégie d’Apple dans l’intelligence artificielle. Une importante transformation de Siri, reposant en partie sur des technologies de Google, est attendue alors que la marque tente de réduire son retard sur ses concurrents. Entre un téléphone pliable vendu à un tarif exceptionnel et un assistant vocal profondément remanié, le nouveau patron devra démontrer qu’Apple reste capable de transformer des technologies déjà existantes en produits grand public incontournables.