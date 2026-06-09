Apple lance Siri AI, son assistant dopé à l’IA, mais pas en Europe

La firme de Cupertino refond entièrement son assistant vocal avec l’aide de Google. Le nouveau Siri ne sera pas disponible au lancement sur le Vieux Continent.

Apple a présenté lors de sa conférence annuelle des développeurs la refonte complète de Siri, son assistant vocal historique qui bascule enfin dans l’ère des agents IA modernes. Baptisé Siri AI, ce nouvel assistant a été développé avec l’aide de Google Gemini et s’appuie sur une pile technologique entièrement repensée. La firme de Cupertino intègre cette nouveauté à l’ensemble de ses systèmes d’exploitation, dont iOS 27 et macOS Golden Gate, qui privilégient par ailleurs la stabilité. L’événement était doublement marquant puisqu’il coïncidait avec le départ de Tim Cook après quinze ans à la tête d’Apple.

Un virage stratégique avec Google

Le nouveau Siri AI représente un tournant majeur pour l’écosystème Apple, qui prend enfin le virage de l’intelligence artificielle générative après deux ans d’attente. La firme a annoncé la prochaine génération d’Apple Intelligence, sa suite d’outils IA qui muscle les capacités de l’assistant vocal et transforme l’expérience utilisateur sur l’ensemble de ses appareils. Cette évolution marque l’entrée d’Apple dans la course aux agents IA utiles, un domaine où ses concurrents avaient pris de l’avance.

L’Europe privée de nouveautés

L’Europe se retrouve cependant exclue du lancement de Siri AI. Apple a confirmé que son assistant dopé à l’IA ne sera pas disponible sur le Vieux Continent lors de son déploiement initial, sans préciser de calendrier pour une arrivée ultérieure. Cette décision pourrait être liée aux contraintes réglementaires européennes en matière d’intelligence artificielle et de protection des données, un sujet qui complique régulièrement le déploiement des nouvelles technologies outre-Atlantique.