Panne en cours sur les réseaux mobiles Orange, de nombreux abonnés impactés

Un incident technique affecte ce lundi une partie des services de l’opérateur Orange, provoquant des perturbations pour plusieurs milliers d’utilisateurs. Les dysfonctionnements concernent notamment les réseaux mobiles, avec des difficultés signalées sur la 4G, la 5G, ainsi que sur certains services professionnels et à l’étranger.

L’opérateur a indiqué que ses équipes étaient mobilisées pour identifier l’origine du problème et rétablir les connexions dans les meilleurs délais. Aucune précision n’a été donnée à ce stade sur la nature de la panne ni sur les zones géographiques les plus touchées. Sa filiale à bas coût, Sosh, semble également concernée par ces perturbations.

Des signalements en forte hausse

Peu après 9 heures, des plateformes spécialisées dans le suivi des pannes faisaient état d’un afflux de déclarations d’incidents. Plusieurs milliers d’utilisateurs ont signalé des coupures ou des difficultés d’accès aux services, traduisant l’ampleur de la perturbation en cours. Le nombre exact de clients affectés reste inconnu. L’opérateur a présenté ses excuses aux abonnés concernés, alors que la situation restait évolutive en milieu de matinée.