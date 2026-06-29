Panne chez Orange : matinée noire sur le réseau mobile, un retour à la normale annoncé

Orange et Sosh ont connu ce lundi une importante panne mobile en France. Les perturbations ont commencé tôt dans la matinée, autour de 6 heures, avec des difficultés d’accès au réseau mobile, notamment sur la 4G et la 5G. Des abonnés ont signalé des connexions impossibles, instables ou fortement dégradées, parfois alors que le téléphone affichait encore du réseau.

Un incident technique confirmé

Orange a reconnu un incident technique affectant une partie de ses services mobiles. Les perturbations ont concerné la 4G, la 5G, le roaming international ainsi que certains services destinés aux entreprises. Les clients Sosh ont également été touchés, la marque utilisant le réseau mobile d’Orange.

Une panne nationale, mais inégale

La panne n’a pas touché tous les abonnés de la même manière. Certains clients ont perdu l’accès aux données mobiles, d’autres ont rencontré des difficultés ponctuelles de connexion. Les remontées se sont multipliées dans la matinée, avec un pic avant 9 heures et plus de 1 000 signalements enregistrés sur les plateformes de suivi à ce moment-là.

Les entreprises également concernées

L’incident ne s’est pas limité aux particuliers. Orange a indiqué que certains services destinés aux entreprises avaient aussi été perturbés. Les lignes professionnelles, les usages mobiles en déplacement et les services dépendant d’une connexion 4G ou 5G ont donc pu être affectés pendant la matinée.

Un retour à la normale annoncé

En début d’après-midi, Orange a annoncé un retour complet à la normale pour les réseaux 4G et 5G. L’opérateur a précisé que les perturbations avaient touché certains clients grand public et entreprise, avec des difficultés ponctuelles de connexion, sans coupure totale de service.

Orange parle d’un incident technique, mais n’a pas donné d’explication détaillée sur l’origine de la panne. Aucun élément confirmé ne permet d’évoquer une cyberattaque, une maintenance ratée ou une défaillance précise d’équipement. À ce stade, le seul fait établi est une perturbation d’une partie du réseau mobile Orange, désormais annoncée comme résolue.