L’Union européenne contraint Meta à rouvrir WhatsApp aux assistants d’IA concurrents

La Commission européenne a ordonné à Meta de rétablir gratuitement l’accès de WhatsApp aux assistants d’intelligence artificielle concurrents de Meta AI. Cette décision intervient dans le cadre d’une enquête ouverte par Bruxelles sur de possibles pratiques anticoncurrentielles du groupe américain. Meta dispose désormais de cinq jours ouvrables pour se conformer à cette injonction, sous peine de s’exposer à une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires annuel mondial.

Le conflit remonte à la fin de l’année 2025 lorsque Meta avait décidé de bloquer l’accès de WhatsApp aux chatbots concurrents de son propre assistant d’intelligence artificielle. L’entreprise justifiait cette mesure par des contraintes techniques et financières, estimant que ces services externes généraient un volume croissant de trafic sans participer aux coûts d’infrastructure. Face aux critiques de Bruxelles, Meta avait ensuite accepté de réintégrer ces assistants, mais en leur imposant des frais d’accès que la Commission juge aujourd’hui incompatibles avec les règles européennes de concurrence.

Bruxelles veut préserver la concurrence dans l’intelligence artificielle

Pour les autorités européennes, WhatsApp constitue désormais une porte d’entrée essentielle vers des centaines de millions d’utilisateurs. Empêcher ou rendre plus coûteux l’accès à cette plateforme pourrait freiner le développement de nouveaux acteurs de l’intelligence artificielle et renforcer la position dominante de Meta sur un marché en pleine expansion. Bruxelles estime ainsi que les conditions imposées par le groupe risquent de limiter l’innovation et de réduire les possibilités de choix offertes aux consommateurs européens.

La vice-présidente de la Commission chargée de la concurrence, Teresa Ribera, a défendu cette intervention en affirmant que l’objectif est de garantir un marché ouvert où les entreprises d’IA puissent continuer à se développer sans dépendre des décisions des grandes plateformes numériques. Selon elle, les utilisateurs européens doivent pouvoir choisir librement les assistants d’intelligence artificielle qu’ils souhaitent utiliser au sein de leurs applications de messagerie.

Les géants américains de la tech sous pression

Cette procédure s’inscrit dans une offensive plus large de l’Union européenne visant à encadrer le pouvoir des grandes entreprises technologiques américaines. Outre Meta, Google fait actuellement l’objet de pressions pour ouvrir davantage son système Android aux assistants d’IA concurrents. De son côté, Apple critique également les exigences européennes qu’elle juge susceptibles de ralentir le développement de certaines fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle sur ses appareils.

Les autorités européennes rejettent toutefois ces arguments. Bruxelles considère que l’ouverture des écosystèmes numériques constitue une condition essentielle au maintien d’une concurrence effective sur les marchés technologiques. Les responsables européens rappellent également que les règles adoptées dans le cadre du Digital Markets Act s’appliquent à tous les acteurs dominants, indépendamment de leur origine ou de leur taille.

Une bataille décisive pour l’avenir de l’IA

L’affaire WhatsApp illustre l’importance croissante de l’intelligence artificielle dans les rapports de force entre régulateurs et géants du numérique. À mesure que les assistants conversationnels deviennent des outils du quotidien, les plateformes qui contrôlent l’accès aux utilisateurs occupent une position stratégique considérable. Pour les entreprises développant ces technologies, la possibilité d’intégrer librement leurs services dans les grandes applications de communication représente un enjeu commercial majeur.

Au-delà du cas de Meta, la décision européenne pourrait faire jurisprudence pour l’ensemble du secteur. Elle confirme la volonté de l’Union européenne d’empêcher qu’un petit nombre d’acteurs contrôle à la fois les plateformes de diffusion et les outils d’intelligence artificielle qui y sont proposés. Une approche qui pourrait influencer les futures régulations technologiques dans d’autres régions du monde.