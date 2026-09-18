Firefox intègre Mistral comme assistant IA par défaut, la France en tête du déploiement

Mozilla intègre Mistral, une startup française, comme assistant IA par défaut dans Firefox, avec un déploiement initial en France. Ce choix souligne l'émergence de l'IA européenne et permet à Mistral d'atteindre une large audience, tout en garantissant la protection des données des utilisateurs.

Mozilla a choisi la startup française Mistral pour alimenter l’assistant intégré à Firefox, déployé en priorité sur le marché français dès la version 155 du navigateur. Une décision qui illustre la montée en puissance de l’IA européenne face aux géants américains.

Chaque grand navigateur a désormais son assistant intégré : Google pousse Gemini dans Chrome, Microsoft mise sur Copilot dans Edge. Firefox, longtemps en retrait sur ce terrain, vient de trancher en faveur d’un acteur inattendu : Mistral, la startup parisienne spécialisée dans les modèles de langage ouverts.

Le modèle retenu s’appelle Mistral Small 3, publié sous licence Apache 2.0, ce qui signifie que n’importe qui peut le télécharger, l’examiner et l’exécuter sur ses propres machines. Il alimente la « Fenêtre intelligente » de Firefox, un espace de navigation assistée distinct de la navigation classique, capable de résumer une page web, de retrouver un onglet fermé ou de clarifier un historique de recherches complexe.

La France est le premier nouveau marché à bénéficier de cette fonctionnalité, disponible en bêta depuis la version 155 du navigateur, avec une prise en charge complète du français. Le Royaume-Uni et l’Allemagne sont annoncés pour la fin de l’année. Ce choix géographique n’est pas anodin : Firefox conserve en France une part de marché sur ordinateur d’environ 12 %, soit plus du double de sa moyenne mondiale de 5,3 %. Son public hexagonal, traditionnellement attaché au logiciel libre et méfiant envers les écosystèmes fermés, constitue un terrain particulièrement favorable à une offre d’IA européenne.

La fonction reste entièrement optionnelle. L’utilisateur peut choisir d’autres modèles dans le sélecteur, comme Gemini 2.0 Flash Lite ou Qwen 3, ou connecter sa propre clé d’interface de programmation. Les conversations ne sont pas conservées par défaut sur les serveurs de Mozilla, et Mistral s’engage à ne conserver aucune donnée. Le navigateur fonctionne sans changement pour ceux qui ignorent l’option.

Pour Mistral, l’enjeu dépasse le simple partenariat technique. L’entreprise, jusqu’ici principalement tournée vers les contrats avec de grandes organisations comme Airbus, BNP Paribas ou le ministère des Armées, accède via Firefox à une base potentielle de 200 millions d’utilisateurs mensuels. Occuper la position de modèle recommandé par défaut dans un navigateur, c’est reproduire la logique des accords de moteur de recherche des années 2000 : la case par défaut génère l’usage, et l’usage installe la notoriété.