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MaPrimeRénov’ : de nombreux travaux ne sont plus financés depuis le 1er septembre

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MaPrimeRénov’ : de nombreux travaux ne sont plus financés depuis le 1er septembre
MaPrimeRénov’ : de nombreux travaux ne sont plus financés depuis le 1er septembre

MaPrimeRénov’ connaît un nouveau tour de vis depuis le 1er septembre. Le dispositif public consacré à la rénovation énergétique conserve ses deux parcours, la « rénovation d’ampleur », destinée aux chantiers permettant de gagner au moins deux classes énergétiques, et la rénovation « par geste », qui finançait jusqu’à présent des interventions réalisées séparément.

Pour les rénovations d’ampleur, l’aide ne peut désormais plus être accordée lorsque le logement conserve un chauffage au gaz après les travaux. Cette restriction s’inscrit dans la politique gouvernementale d’électrification des usages. Les propriétaires concernés devront donc remplacer leur équipement au gaz pour rendre leur projet éligible au dispositif.

Le parcours par geste fortement réduit

Le changement est plus important pour le parcours « par geste », qui représente plus de 60 % des demandes. L’installation de pompes à chaleur, de systèmes de ventilation, d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire n’est plus financée, y compris lorsque ces équipements fonctionnent à l’énergie solaire ou à la biomasse. Les travaux d’isolation thermique, comme le remplacement des fenêtres ou l’isolation de la toiture et des combles, sont également exclus.

Ces opérations peuvent néanmoins continuer à bénéficier des certificats d’économies d’énergie, financés par les fournisseurs d’énergie. Les ménages souhaitant entreprendre une rénovation doivent vérifier leur éligibilité avant de signer un devis ou de commencer les travaux. Le portail officiel France Rénov’ permet de consulter les dispositifs encore disponibles et de contacter un conseiller pour construire un plan de financement adapté.

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