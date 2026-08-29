Fitch maintient la note A+ de la France malgré la hausse attendue des déficits

Fitch maintient la note souveraine de la France à A+ avec une perspective stable, malgré une dégradation budgétaire et un déficit public prévu à 5,2 % en 2026. Les défis incluent un endettement élevé et un contexte politique complexe. Des évaluations supplémentaires par Moody's et S&P sont à venir, influençant potentiellement la notation.

L’agence Fitch a maintenu la note souveraine de la France à A+, assortie d’une perspective stable. Cette décision signifie qu’aucune modification de la notation n’est envisagée à court ou moyen terme. La dette française demeure ainsi considérée comme présentant une qualité de crédit élevée, malgré une situation budgétaire dégradée.

L’évaluation repose notamment sur la taille et la diversification de l’économie française, la solidité du secteur bancaire et l’existence d’une base variée d’investisseurs. Ces atouts sont néanmoins contrebalancés par un endettement public élevé, un potentiel de croissance limité et un contexte politique compliquant la mise en œuvre d’une réduction durable des déficits.

Un déficit attendu à 5,5 % du PIB en 2027

Fitch anticipe désormais un déficit public représentant 5,2 % du produit intérieur brut en 2026, contre 4,9 % lors de sa précédente évaluation. Celui-ci atteindrait 5,5 % en 2027 avant de revenir à 5,2 % en 2028. Ces révisions s’expliquent par une croissance plus faible, l’augmentation de la charge des intérêts et les dépenses supplémentaires consacrées à la défense.

La situation politique française demeure également un point de vigilance pour l’agence, en raison de l’absence de majorité au Parlement et des incertitudes entourant les futures décisions budgétaires. Deux autres évaluations sont attendues dans les prochains mois : Moody’s doit se prononcer le 23 octobre, puis S&P Global Ratings le 27 novembre, alors que les débats sur le budget auront commencé.L’agence Fitch a maintenu la note souveraine de la France à A+, assortie d’une perspective stable. Cette décision signifie qu’aucune modification de la notation n’est envisagée à court ou moyen terme. La dette française demeure ainsi considérée comme présentant une qualité de crédit élevée, malgré une situation budgétaire dégradée.

L’évaluation repose notamment sur la taille et la diversification de l’économie française, la solidité du secteur bancaire et l’existence d’une base variée d’investisseurs. Ces atouts sont néanmoins contrebalancés par un endettement public élevé, un potentiel de croissance limité et un contexte politique compliquant la mise en œuvre d’une réduction durable des déficits.

Un déficit attendu à 5,5 % du PIB en 2027

Fitch anticipe désormais un déficit public représentant 5,2 % du produit intérieur brut en 2026, contre 4,9 % lors de sa précédente évaluation. Celui-ci atteindrait 5,5 % en 2027 avant de revenir à 5,2 % en 2028. Ces révisions s’expliquent par une croissance plus faible, l’augmentation de la charge des intérêts et les dépenses supplémentaires consacrées à la défense.

La situation politique française demeure également un point de vigilance pour l’agence, en raison de l’absence de majorité au Parlement et des incertitudes entourant les futures décisions budgétaires. Deux autres évaluations sont attendues dans les prochains mois : Moody’s doit se prononcer le 23 octobre, puis S&P Global Ratings le 27 novembre, alors que les débats sur le budget auront commencé.