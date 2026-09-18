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Robert F. Kennedy Jr. renoue avec l’antivaccinisme à la tête du ministère américain de la Santé

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Robert F. Kennedy Jr. renoue avec l’antivaccinisme à la tête du ministère américain de la Santé
Robert F. Kennedy Jr. renoue avec l’antivaccinisme à la tête du ministère américain de la Santé

Robert F. Kennedy Jr., secrétaire américain à la Santé, a pris la parole lors d’une conférence organisée par l’organisation qu’il a contribué à fonder, Children’s Health Defense, connue pour ses positions hostiles à la vaccination. Un discours qui marque un tournant assumé dans sa posture officielle, à quelques semaines des élections de mi-mandat.

Robert F. Kennedy Jr. n’a plus cherché à masquer ses convictions antivaccinales. Le secrétaire américain à la Santé a prononcé jeudi le discours d’ouverture de la conférence annuelle de Children’s Health Defense, l’organisation à but non lucratif qu’il a cofondée et qui milite depuis des années contre la vaccination. Une prise de parole qui tranche avec la prudence rhétorique qu’il avait parfois affichée depuis sa prise de fonctions.

Longtemps, Kennedy avait relativisé son rôle dans la diffusion de doutes sur la sécurité des vaccins, présentant ses positions comme relevant d’un simple questionnement scientifique. Ce discours marque une rupture : il place désormais cet activisme au cœur de ce qu’il revendique comme son héritage à la tête du ministère de la Santé.

L’événement intervient à un moment politiquement sensible pour le mouvement MAHA (Make America Healthy Again), dont Kennedy est le principal promoteur. Les élections de mi-mandat, qui approchent, pourraient constituer un test décisif pour la viabilité de son agenda en matière de santé publique, et plus largement pour la façon dont le Parti républicain entend porter la réforme du système de santé américain.

La portée de cette séquence dépasse le cadre strictement américain. Les positions de Kennedy sur la vaccination ont alimenté des débats dans plusieurs pays, et son accession à la tête d’une administration fédérale de santé parmi les plus influentes au monde confère à ses prises de position une résonance internationale, notamment dans les discussions sur la politique vaccinale menées au sein des instances sanitaires mondiales.

[À VÉRIFIER — SOURCE INCOMPLÈTE]

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