Sarah Knafo revendique des « différences économiques majeures » avec Marine Le Pen

Sarah Knafo souligne les divergences économiques entre Reconquête et le Rassemblement national, en particulier sur la gestion des dépenses publiques. Alors qu'Éric Zemmour annonce sa candidature pour 2027, Knafo met en avant une rupture programmée, se positionnant comme un concurrent face à Marine Le Pen sur certaines thématiques.

Sarah Knafo insiste sur les différences économiques séparant Reconquête du Rassemblement national. Invitée des « 4 Vérités » sur France 2 ce vendredi matin, l’eurodéputée a refusé de commenter longuement le rapprochement entre Marion Maréchal et Marine Le Pen, préférant mettre en avant les divergences programmatiques entre son mouvement et le RN.

Interrogée sur Marion Maréchal, ancienne tête de liste de Reconquête aux élections européennes avant son rapprochement avec le RN, Sarah Knafo a parlé de « transferts de joueurs dans les présidentielles ». « Je ne vais pas commenter le casting de Marine Le Pen », a-t-elle ajouté.

« Des différences économiques majeures »

Sarah Knafo assure que la véritable frontière se situe selon elle sur le programme. « On a des différences économiques majeures avec Marine Le Pen », affirme-t-elle. Reconquête entend notamment défendre une baisse plus importante de la dépense publique, des prélèvements obligatoires et des charges afin d’augmenter le revenu disponible des actifs.

« Nous, on propose un changement de direction », a-t-elle déclaré, présentant son parti comme porteur d’une « rupture » économique. Ces déclarations interviennent alors qu’Éric Zemmour a confirmé jeudi soir sur BFMTV qu’il serait candidat à l’élection présidentielle de 2027.

Sarah Knafo devrait donc occuper une place importante dans sa campagne, même si elle n’a pas précisé vendredi matin quelle fonction exacte elle exercerait. La stratégie de Reconquête consistera notamment à afficher ses différences économiques avec le RN tout en étant en concurrence avec lui sur une partie de l’électorat.