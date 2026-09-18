The Voice: le tout premier vainqueur de l’histoire du télécrochet retrouvé mort à 43 ans

Ben Saunders, premier gagnant de The Voice of Holland et tout premier vainqueur de l’histoire de la franchise The Voice, est mort à l’âge de 43 ans. Le chanteur néerlandais a été retrouvé sans vie mardi 15 septembre dans le secteur des Rijkerswoerdse Plassen, un vaste espace de loisirs situé entre Arnhem et Elst, aux Pays-Bas. Sa famille a depuis confirmé son décès.

Une importante opération de recherche avant la découverte de son corps

Ben Saunders avait été porté disparu avant que la police ne lance une importante opération de recherche autour des Rijkerswoerdse Plassen. Son corps a finalement été retrouvé dans le secteur. Les autorités néerlandaises ont indiqué qu’aucun élément ne permettait de retenir l’hypothèse d’un acte criminel. La cause exacte de sa mort n’a en revanche pas été rendue publique.

Son frère Dean Saunders a confirmé la nouvelle dans un message publié sur Instagram : « Mon cher petit frère est mort aujourd’hui. Je n’ai jamais ressenti une telle douleur que celle que je ressens maintenant. » Il a également demandé que la famille et les proches du chanteur puissent traverser cette épreuve dans le respect et la tranquillité.

Ben Saunders avait remporté le tout premier The Voice au monde

Ben Saunders occupait une place particulière dans l’histoire du programme. The Voice of Holland, lancé aux Pays-Bas en 2010, est la version originale du concept qui donnera ensuite naissance à de nombreuses déclinaisons internationales. Saunders avait marqué les auditions à l’aveugle avec une reprise de Use Somebody de Kings of Leon, avant de rejoindre l’équipe de Roel van Velzen et de remporter la première saison en janvier 2011.

Son parcours avait précédé le lancement de The Voice⁠ en France⁠, devenu l’un des programmes emblématiques de TF1. La version française a notamment vu le trio Il Cello remporter la saison 2025⁠.

De la musique au tatouage

Après sa victoire, Ben Saunders avait poursuivi sa carrière musicale et rencontré le succès aux Pays-Bas, notamment avec Kill For A Broken Heart. Il avait publié plusieurs albums avant de se faire progressivement plus discret dans la musique.

Ben Saunders avait également développé une activité de tatoueur, un univers qu’il fréquentait depuis de nombreuses années. Il était encore apparu à la télévision néerlandaise récemment, notamment dans Avastars en 2023.

À 43 ans, Ben Saunders restera dans l’histoire de la télévision comme le tout premier artiste à avoir remporté The Voice, avant que le concept né aux Pays-Bas ne devienne un phénomène mondial.