Miss Universe veut censurer 6 pays à Puerto Rico. Nawat sort les contrats, menace de faire partir 95 nations et donne un ultimatum de 7 jours à MUO

La crise de Miss Universe 2026 à Puerto Rico s'intensifie avec la menace de l'exclusion de six pays par la Miss Universe Organization, provoquant la riposte de Nawat Itsaragrisil. Ce dernier annonce un ultimatum de sept jours à MUO et envisage des actions juridiques pour protéger les droits des candidates de 95 nations concernées.

La crise autour de Miss Universe 2026 à Puerto Rico devient explosive. Après la menace de Miss Universe Organization, présidée par Raúl Rocha, d’écarter six pays entiers de la 75e édition, la Thaïlande, l’Indonésie, le Vietnam, le Laos, la Malaisie et Singapour, Nawat Itsaragrisil riposte désormais à une tout autre échelle : le patron de Miss Universe Eastern et de Miss Grand International prévient que jusqu’à 95 nations pourraient refuser de participer au concours de Puerto Rico avec MU West.

La réponse de Nawat est à la hauteur de l’offensive. Face à une MUO dirigée par Raúl Rocha qui menace directement six franchises et leurs candidates en pleine guerre interne, Nawat défend les licences, sort les contrats, prépare une riposte judiciaire et place les 95 territoires de MU East dans la balance. Le conflit qui déchire Miss Universe arrive au pire moment pour l’organisation, alors que Puerto Rico doit accueillir le concours et que plusieurs millions de dollars d’argent public versés autour de l’événement sont déjà au centre de fortes interrogations.

Nawat impose également un ultimatum : 7 jours pour que MUO, donc la structure présidée par Raúl Rocha, explique clairement quelle entité compte organiser la suite du concours à Puerto Rico et sous quelle autorité juridique. Une pression supplémentaire alors que les interrogations s’accumulent déjà autour des millions de dollars versés pour Miss Universe à Puerto Rico⁠.

Miss Universe menace 6 pays avant Puerto Rico, Nawat répond avec 95 nations

La nouvelle offensive de MUO vise directement Miss Universe Thailand, Miss Universe Indonesia, Miss Universe Vietnam, Miss Universe Laos, Miss Universe Malaysia et Miss Universe Singapore. Leurs licences sont contestées et leurs représentantes pourraient être empêchées de participer à la 75e édition organisée à Puerto Rico.

Six candidates risquent ainsi de perdre leur place à Puerto Rico à cause d’un affrontement qui se déroule au sommet de Miss Universe. D’un côté, MUO et MU West, autour de Raúl Rocha. De l’autre, MU East et MGI, dirigés par Nawat. Les franchises nationales, leurs équipes, leurs sponsors et leurs candidates se retrouvent désormais directement prises dans ce conflit.

MGI répond immédiatement : « MGI rejette catégoriquement ces affirmations. » La société dirigée par Nawat affirme détenir les droits contractuels ou être l’opérateur autorisé des licences Miss Universe dans ces six territoires en vertu des accords conclus et des pouvoirs attribués à MU East. MU East affirme de son côté disposer du droit exclusif d’exploiter, promouvoir et développer la marque dans 95 territoires orientaux et du droit d’y nommer et gérer les franchises.

La riposte de MGI repose sur des engagements déjà réalisés. Le groupe rappelle les investissements effectués, les accords commerciaux conclus, les directeurs nationaux désignés, les sponsors engagés et les préparatifs lancés autour des six franchises.

Des candidates ont été sélectionnées pour représenter leur pays à Puerto Rico et les organisations nationales travaillent sur cette base depuis plusieurs mois. Leur exclusion aurait donc des conséquences directes sur les représentantes, les équipes nationales et tous les partenaires ayant investi dans leur participation à Miss Universe.

MGI affirme que ses droits restent applicables et annonce qu’il défendra les contrats existants. Le groupe considère que toute remise en cause doit respecter les accords signés, les pouvoirs respectifs des différentes structures et le droit applicable. MU East affirme également que les six déléguées sélectionnées en Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Laos, Malaisie et Singapour disposent contractuellement du droit de participer au concours international.

Miss Universe avait confié 95 pays à Nawat avant de préparer Puerto Rico

La position actuelle de MUO, présidée par Raúl Rocha, se heurte surtout à une décision prise quelques semaines auparavant : Miss Universe avait officiellement placé Nawat Itsaragrisil à la tête de Miss Universe Eastern, avec un périmètre regroupant 95 pays. Sa nomination comme CEO de MU East avait été annoncée le 31 juillet, avec la responsabilité d’une équipe représentant précisément ces 95 territoires.

Nawat disposait ainsi d’un rôle central auprès des franchises, directeurs nationaux, candidates, partenaires et diffuseurs de cette zone. Les six pays aujourd’hui menacés d’exclusion du concours de Puerto Rico appartiennent précisément au périmètre revendiqué par MU East.

La contradiction est particulièrement gênante pour MUO : Miss Universe a confié 95 territoires à Nawat avant qu’une partie de l’organisation ne conteste aujourd’hui des licences issues de cette même zone, à quelques semaines du rendez-vous de Puerto Rico.

Les tensions entre Raúl Rocha et Nawat avaient déjà éclaté publiquement lorsque l’équipe de Rocha avait publié un communiqué visant directement Nawat avant de le supprimer⁠. Le conflit touche désormais directement la liste des pays susceptibles de participer à Puerto Rico.

MGI prévient MUO : les 6 licences seront défendues devant la justice

Nawat et MGI passent désormais sur le terrain juridique. Le groupe annonce qu’il prendra « toutes les mesures juridiques nécessaires et appropriées » pour protéger ses licences, ses investissements et les intérêts des candidates, directeurs nationaux et partenaires concernés.

MGI évoque des injonctions judiciaires, des demandes de dommages et intérêts ainsi que la récupération des pertes générées par toute atteinte à ses contrats. Une exclusion des six délégations de Puerto Rico pourrait donc provoquer immédiatement de nouvelles procédures autour de Miss Universe.

Pour Raúl Rocha et MUO, le problème devient particulièrement lourd : chaque décision prise contre les six pays peut désormais entraîner une contestation juridique, alors que l’organisation doit déjà gérer la préparation de Puerto Rico et les questions entourant les financements du concours.

Nawat donne 7 jours à MUO et exige de savoir qui organisera réellement Puerto Rico

Nawat Itsaragrisil fixe désormais une échéance. Il donne 7 jours à MUO pour préciser quelle structure compte organiser la suite de Miss Universe et sous quel nom juridique seront prises les prochaines décisions concernant Puerto Rico : « Dans les 7 jours, il doit y avoir une réponse. Allez-vous continuer le concours ou non ? Ou allez-vous signer un nouveau document sans utiliser le nom MUO, mais en signant au nom du West ? Expliquez-le, afin que nous puissions appliquer correctement la loi. »

La question adressée au groupe présidé par Raúl Rocha est directe : quelle entité dispose réellement de l’autorité nécessaire pour organiser Miss Universe à Puerto Rico, signer les documents et décider du sort des franchises ?

Le problème est d’autant plus sérieux que MU East affirme que JKN Universe LLC repose sur une structure détenue à 50% par MU East et 50% par MU West et qu’une position unilatérale ne peut être présentée comme celle de l’ensemble de l’organisation sans l’accord requis entre les deux parties.

Face à 6 pays censurés, Nawat menace de faire partir 95 nations

La riposte la plus spectaculaire concerne précisément ces 95 territoires de Miss Universe Eastern. Face à la volonté de MUO d’écarter six pays, Nawat prévient que la réponse pourrait toucher une partie considérable du concours de Puerto Rico : « Nous ferons en sorte que 95 pays ne participent pas au concours avec vous. Savez-vous ce que signifie “Empower Woman” ? Ne pas participer au concours. “Empower Woman” ne mourra jamais. »

La menace bouleverse complètement le rapport de force. Raúl Rocha et MUO menacent six franchises. Nawat répond en plaçant dans la balance jusqu’à 95 territoires susceptibles de ne pas rejoindre le concours organisé à Puerto Rico.

Ces 95 nations n’ont pas annoncé individuellement leur retrait. Nawat expose la riposte qu’il entend mettre en œuvre si MUO poursuit son offensive. Le chiffre correspond bien au périmètre confié à Miss Universe Eastern lors de sa nomination.

Puerto Rico est déjà au cœur d’un autre problème embarrassant pour Raúl Rocha

Cette bataille internationale éclate alors que Puerto Rico constitue déjà l’un des dossiers les plus sensibles autour de Raúl Rocha.

Nawat a rendu publics plusieurs documents bancaires concernant les millions de dollars versés autour de Miss Universe. Des relevés ont notamment fait apparaître plus de 3,27 millions de dollars de mouvements après des versements provenant de Puerto Rico⁠.

Plusieurs opérations concernent directement Raúl Rocha ou des structures que Nawat met en cause. Les flux financiers liés au concours de Puerto Rico sont ainsi devenus un autre front de la guerre entre le président de MUO et le patron de MU East.

À cela s’ajoute un nouveau million de dollars demandé le 2 septembre alors que 4,3 millions avaient déjà été versés par Puerto Rico⁠. Le paiement a ensuite été lancé le 10 septembre alors que les interrogations sur l’utilisation des fonds publics autour de Miss Universe étaient déjà devenues publiques.

Nawat veut également porter la bataille devant la justice à Puerto Rico

Lors de sa conférence de presse du 18 septembre, Nawat vise directement Jenniffer González-Colón, gouverneure de Puerto Rico, et Willianette Robles Cancel, directrice exécutive de la Puerto Rico Tourism Company. Il annonce son intention d’engager des procédures contre elles.

Nawat formule également une accusation extrêmement grave en évoquant une complicité de blanchiment d’argent. Cette accusation est portée par le dirigeant thaïlandais et devra être établie judiciairement. Elle ajoute néanmoins une pression considérable autour de l’organisation de Miss Universe à Puerto Rico.

Les interrogations sur les fonds publics ont déjà atteint les institutions de Puerto Rico : une réunion d’urgence s’est tenue au Sénat et la Puerto Rico Tourism Company s’est engagée à fournir les éléments concernant les dépenses et contrats liés au concours. Le Sénat évoque 8,7 millions de dollars de fonds publics accordés pour assurer la tenue de Miss Universe sur l’île. Le dossier des 8,7 millions de dollars et les demandes d’enquête autour de Miss Universe sont détaillés ici⁠.

Le concours de Puerto Rico se retrouve ainsi au croisement de deux crises simultanées : les finances entourant Raúl Rocha et la bataille internationale sur les franchises menée par Nawat.

Puerto Rico devait accueillir 6 pays de moins, Nawat répond en mettant 95 nations dans la balance

La menace de MUO contre six pays provoque finalement une réaction d’une tout autre ampleur. Nawat défend ses contrats, prépare les recours judiciaires et menace désormais de priver le concours de Puerto Rico d’une partie des 95 territoires de MU East.

Le contraste est saisissant. MUO, présidée par Raúl Rocha, cherche à empêcher six franchises de participer. Nawat, qui dirige MU East et MGI, répond en mobilisant les droits contractuels de son réseau et en exigeant sous 7 jours que ses adversaires expliquent qui dispose réellement du pouvoir d’organiser Miss Universe.

À quelques semaines de la 75e édition, la menace d’exclure six pays aura donc eu un effet immédiat : transformer un conflit interne en affrontement international susceptible de bouleverser profondément le concours de Puerto Rico.