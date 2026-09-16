EXCLUSIF ENTREVUE – Porto Rico: une commission parlementaire pour enquêter sur les 8,7 millions de Miss Universe et les fonds liés à Raúl Rocha

La Chambre des représentants de Porto Rico lance une enquête sur l'utilisation de 8,7 millions de dollars publics liés à Miss Universe, suite aux révélations de mouvements bancaires controversés par Nawat Itsaragrisil. La résolution parlementaire vise à clarifier les contrats, les décaissements et les potentiels abus associés à ces fonds.

Après les révélations de Nawat Itsaragrisil sur les mouvements bancaires liés à Miss Universe, le dossier arrive désormais au Parlement de Porto Rico. La Chambre des représentants est saisie d’une résolution réclamant une enquête sur le contrat, les décaissements et l’utilisation des 8,7 millions de dollars d’argent public engagés pour le concours, tandis que le président du Sénat, Thomas Rivera Schatz, exige lui aussi des explications. Une enquête parlementaire pourrait conduire à la production des contrats, des documents financiers et à la comparution de témoins.

À moins de deux mois du 75e anniversaire de Miss Universe, la crise financière qui déchire l’organisation prend donc une dimension institutionnelle. Les interrogations sur la destination des 8,7 millions de dollars engagés par Porto Rico ne se limitent plus aux dirigeants du concours : elles arrivent officiellement devant les élus portoricains.

Le 14 septembre, la représentante Lisie J. Burgos Muñiz, porte-parole parlementaire de Proyecto Dignidad, a déposé la Resolución de la Cámara 801. Le texte demande à la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de mener une enquête exhaustive sur le contrat conclu entre le gouvernement de Porto Rico et Miss Universe, ses clauses et ses conditions, ainsi que sur le processus de décaissement des fonds publics destinés au concours prévu en novembre. Il s’agit juridiquement d’une résolution de la Chambre des représentants de Porto Rico, et non d’une résolution du Sénat.

La résolution demande également l’examen des documents détenus ou obtenus par le département des Finances de la Puerto Rico Tourism Company concernant les paiements effectués à Miss Universe, ainsi que de tout ce qui concerne la contractualisation et l’organisation du concours au Coliseo de Puerto Rico. Les contrats, les justificatifs, les comptes destinataires et les décaissements peuvent désormais se retrouver au centre des travaux parlementaires.

8,7 millions $ d’argent public : la Chambre veut les comptes

Porto Rico a engagé 8,7 millions de dollars de fonds publics autour de Miss Universe 2026. La Puerto Rico Tourism Company affirme avoir traité les paiements effectués jusqu’à présent après vérification des conditions contractuelles et des pièces justificatives correspondantes. Sa directrice exécutive, Williantte Robles Cancel, défend donc la conformité des décaissements déjà réalisés.

Mais les révélations de Nawat Itsaragrisil ont déplacé le débat sur la destination concrète de l’argent. Le dirigeant thaïlandais a rendu publics des mouvements bancaires qu’il présente comme provenant directement de la banque et faisant apparaître deux versements de Porto Rico, de 1 million puis 2 millions de dollars, suivis de plus de 3,27 millions de dollars de sorties.

Les documents publiés montrent exactement 3 279 043,15 dollars de mouvements sortants. Parmi eux figure un transfert de 300 000 dollars avec Raúl Rocha Cantú comme bénéficiaire, ainsi qu’une opération de 295 236,07 dollars portant son nom et la mention d’un paiement hypothécaire. D’autres mouvements de 279 612,28 dollars, 200 000 dollars et 350 000 dollars apparaissent ensuite, ainsi qu’une seconde série de huit virements totalisant plus de 1,6 million de dollars.

Nawat avait auparavant résumé ce qu’il affirme avoir découvert par trois mots : « The money is gone. » Il accusait déjà Raúl Rocha d’avoir utilisé à son profit une partie de l’argent lié à Miss Universe. La Resolución de la Cámara 801 place désormais la question de ces flux financiers directement devant la Chambre des représentants.

Lisie Burgos Muñiz justifie clairement sa démarche : « Quand il y a des versions contradictoires sur la destination des fonds publics, la responsabilité de cette Chambre est claire : enquêter et faire en sorte que la population ait la certitude que l’argent a été payé conformément au contrat. » La représentante rappelle qu’il s’agit d’un investissement de 8,7 millions de dollars et demande que l’enquête permette d’établir, sur pièces, l’existence éventuelle de malversation, fraude ou autre infraction. Un million supplémentaire envoyé le 10 septembre

Alors que les premiers millions sont déjà au centre des révélations de Nawat, les paiements continuent. Une nouvelle facture d’1 million de dollars a été demandée le 2 septembre par la Puerto Rico Tourism Company, alors que 4,3 millions de dollars avaient déjà été versés autour de Miss Universe.

Le 10 septembre, huit jours après la demande de facture, la Puerto Rico Tourism Company a indiqué que le paiement était en cours. Le message consulté indique : « Le paiement est en cours. Nous vous enverrons bientôt la confirmation. »

Ce million devait être dirigé vers un nouveau compte bancaire ouvert pour Miss Universe par Raúl Rocha ou par des personnes mandatées par son équipe, selon les éléments consultés. L’ensemble du conseil de Miss Universe n’avait pas été associé à l’ouverture de ce compte et MU East, qui représente l’autre bloc de l’actionnariat, n’aurait pas participé à sa mise en place ni validé les nouvelles coordonnées bancaires.

La résolution parlementaire prend donc une portée supplémentaire. Il ne s’agit plus seulement d’examiner le montant global de 8,7 millions de dollars, mais de pouvoir retracer les différentes tranches versées, les comptes utilisés, les bénéficiaires, les personnes ayant autorisé les paiements et les clauses contractuelles auxquelles chaque décaissement est rattaché.

Contrats, comptes, témoins : la Chambre dispose de pouvoirs d’enquête

Si la Resolución de la Cámara 801 débouche sur l’enquête demandée, les travaux ne se limiteront pas à des déclarations publiques. Le droit portoricain donne à l’Assemblée législative, aux deux Chambres et à leurs commissions le pouvoir de convoquer des témoins et de réclamer des livres, registres, documents et autres pièces liés à une investigation parlementaire.

Lorsqu’un témoin régulièrement convoqué refuse de comparaître, de répondre ou de produire les documents demandés, le président ou le vice-président de la Chambre concernée peut demander l’intervention du tribunal de première instance de San Juan. Celui-ci peut ordonner la comparution ou la remise des pièces ; le non-respect de cette décision judiciaire peut ensuite être sanctionné au titre du desacato civil, l’outrage civil au tribunal.

Ce pouvoir a encore été utilisé en 2026. En avril, dans une enquête du Sénat sur la décharge de Carolina, un responsable du Département des ressources naturelles a comparu après qu’un tribunal lui a ordonné de se présenter sous peine de desacato civil.

Une enquête sur Miss Universe pourrait ainsi conduire à l’audition des responsables de l’organisation, des représentants de la Puerto Rico Tourism Company, des personnes ayant autorisé les décaissements ou reçu des paiements et de toute personne détenant des informations sur les mouvements financiers. Les élus pourraient réclamer directement les contrats, les justificatifs, les comptes bancaires utilisés et les documents permettant de retracer le parcours des millions versés par Porto Rico.

Raúl Rocha : une deuxième ordonnance d’arrestation au Mexique

Le nom de Raúl Rocha Cantú est directement présent dans plusieurs opérations publiées par Nawat. Parallèlement à la bataille autour des comptes de Miss Universe, le copropriétaire de l’organisation fait face à plusieurs procédures judiciaires au Mexique.

En décembre 2025, la Fiscalía General de la República avait révoqué le bénéfice de témoin collaborateur accordé à Rocha après son absence à plusieurs convocations et obtenu une nouvelle ordonnance d’arrestation dans une enquête pour criminalité organisée liée notamment au trafic d’armes et au trafic d’hydrocarbures. La FGR l’avait alors qualifié de fugitif de la justice.

En août 2026, une deuxième ordonnance d’arrestation visant Raúl Rocha Cantú a été rapportée. Cette nouvelle procédure implique Rocha et deux autres entrepreneurs dans une enquête portant notamment sur des opérations avec des ressources d’origine illicite et le blanchiment d’argent.

Ces procédures sont distinctes du dossier parlementaire portoricain et ne constituent pas des condamnations. Mais elles placent Raúl Rocha dans une situation judiciaire particulière au moment où son nom apparaît dans des mouvements bancaires publiés par Nawat et où la Chambre de Porto Rico veut examiner précisément le décaissement de millions de dollars d’argent public.

Au Sénat, Thomas Rivera Schatz dénonce une situation « scandaleuse et inacceptable »

La pression ne vient pas uniquement de la Chambre des représentants. Le président du Sénat de Porto Rico, Thomas Rivera Schatz, a lui aussi publiquement réclamé des explications sur les 8,7 millions de dollars consacrés à Miss Universe, en comparant les moyens mobilisés pour le concours aux difficultés rencontrées pour assurer les services médicaux de Culebra. Le président du Sénat avait déjà placé les millions de Miss Universe au cœur du débat politique.

Rivera Schatz a notamment souligné que les fonds destinés au concours avaient été trouvés alors que des incertitudes subsistaient pour la santé à Culebra. Il a conclu son message en qualifiant la situation de « scandaleuse et inacceptable » et en réclamant des explications sur le montant, l’objectif et l’utilisation des fonds publics.

La distinction institutionnelle est désormais nette. À la Chambre des représentants, la Resolución de la Cámara 801 demande formellement à la Commission du gouvernement d’enquêter sur le contrat, ses clauses et les décaissements. Au Sénat, son président réclame publiquement des comptes sur les 8,7 millions de dollars.

À deux mois du 75e anniversaire, les millions arrivent devant le Parlement

Le calendrier rend le dossier particulièrement serré. La finale de la 75e édition de Miss Universe est prévue le 24 novembre 2026 au Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, après le National Costume Show le 21 novembre et la compétition préliminaire le 22 novembre.

À quelques semaines de cette édition anniversaire, Porto Rico a donc engagé 8,7 millions de dollars pour accueillir le concours, 4,3 millions avaient déjà été versés, un nouveau million était en cours de paiement le 10 septembre, Nawat a publié plus de 3,27 millions de dollars de mouvements sortants et la Chambre des représentants est désormais saisie d’une résolution visant directement les contrats et les décaissements.

La Puerto Rico Tourism Company maintient que les paiements réalisés ont été traités après vérification des conditions contractuelles et des justificatifs. Mais la Resolución de la Cámara 801 ouvre désormais la voie à un examen parlementaire de ces mêmes documents, tandis que Thomas Rivera Schatz exige parallèlement des explications au Sénat.

À moins de deux mois de la finale, les 8,7 millions de dollars engagés par Porto Rico, les paiements déjà effectués, le nouveau million lancé en septembre, les comptes bancaires utilisés et les mouvements portant le nom de Raúl Rocha ne relèvent plus seulement de la guerre interne à Miss Universe : ils sont désormais au cœur d’une démarche parlementaire formelle à la Chambre des représentants et d’une demande publique de comptes au Sénat.