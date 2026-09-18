Le maire de Concarneau, Quentin Le Gaillard, mis en examen pour « viol et agression sexuelle »

Le maire de Concarneau, Quentin Le Gaillard, a été mis en examen vendredi pour « viol et agression sexuelle », à l’issue d’une garde à vue, a annoncé le parquet de Brest. Âgé de 28 ans et élu en mars dernier, l’élu divers droite conteste les faits qui lui sont reprochés.

Quentin Le Gaillard a été placé sous contrôle judiciaire strict. Cette mesure prévoit notamment un suivi ainsi que l’interdiction d’entrer en contact avec la victime présumée et de se rendre à son domicile. Le parquet rappelle que le maire demeure présumé innocent à ce stade de la procédure.

Une enquête reprise par le parquet de Brest

L’affaire avait débuté après le dépôt, le 29 janvier, d’une main courante faisant état de violences sexuelles. Une enquête avait été ouverte par le parquet de Quimper fin juillet. Le maire avait alors dénoncé des « accusations invraisemblables et infamantes » et annoncé son intention de déposer plainte pour « dénonciation calomnieuse ».

Quentin Le Gaillard avait déjà été placé en garde à vue en juin. De nouvelles vérifications et des résultats complémentaires ont conduit à la reprise de la mesure jeudi, avant le transfert du dossier au parquet de Brest et à son pôle criminel. L’élu affirme n’avoir eu qu’un seul rendez-vous avec la personne concernée en janvier et soutient qu’ils avaient uniquement échangé un baiser. Les investigations doivent désormais se poursuivre afin d’établir les circonstances des faits dénoncés.