SANTÉ Santé publique Médecine

L’Agence de la biomédecine lance un appel aux donneurs de moelle osseuse

Par

1 minute de lecture

L'Agence de la biomédecine lance un appel aux donneurs de moelle osseuse
L'Agence de la biomédecine lance un appel aux donneurs de moelle osseuse

L’Agence de la biomédecine lance ce samedi un appel national pour recruter de nouveaux donneurs de moelle osseuse. Cette mobilisation intervient lors de la journée mondiale dédiée à ce geste médical, qui peut sauver des vies face à certaines maladies graves du sang.

Diversifier les profils pour augmenter les compatibilités

L’objectif affiché vise avant tout à diversifier les profils génétiques du registre national des donneurs. Cette variété reste essentielle pour augmenter les chances de compatibilité entre malades et donneurs potentiels, sachant que la greffe de moelle osseuse constitue parfois l’unique option thérapeutique pour certains patients atteints de leucémie ou d’autres pathologies hématologiques.

Le registre français compte aujourd’hui des milliers de volontaires inscrits, mais la compatibilité génétique exige une correspondance précise qui nécessite un vivier élargi. L’appel s’adresse particulièrement aux personnes âgées de 18 à 35 ans, qui peuvent rejoindre ce dispositif solidaire après quelques examens médicaux simples.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une