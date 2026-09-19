L'Agence de la biomédecine lance un appel aux donneurs de moelle osseuse

L'Agence de la biomédecine organise un appel national pour recruter des donneurs de moelle osseuse, à l'occasion de la journée mondiale consacrée à ce geste. L'objectif est de diversifier les profils génétiques pour améliorer la compatibilité entre malades et donneurs, en ciblant particulièrement les jeunes de 18 à 35 ans.

L’Agence de la biomédecine lance ce samedi un appel national pour recruter de nouveaux donneurs de moelle osseuse. Cette mobilisation intervient lors de la journée mondiale dédiée à ce geste médical, qui peut sauver des vies face à certaines maladies graves du sang.

Diversifier les profils pour augmenter les compatibilités

L’objectif affiché vise avant tout à diversifier les profils génétiques du registre national des donneurs. Cette variété reste essentielle pour augmenter les chances de compatibilité entre malades et donneurs potentiels, sachant que la greffe de moelle osseuse constitue parfois l’unique option thérapeutique pour certains patients atteints de leucémie ou d’autres pathologies hématologiques.

Le registre français compte aujourd’hui des milliers de volontaires inscrits, mais la compatibilité génétique exige une correspondance précise qui nécessite un vivier élargi. L’appel s’adresse particulièrement aux personnes âgées de 18 à 35 ans, qui peuvent rejoindre ce dispositif solidaire après quelques examens médicaux simples.