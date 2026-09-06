SANTÉ Santé publique

Hôpitaux : le manque de brancardiers devient un problème quotidien

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Hôpitaux : le manque de brancardiers devient un problème quotidien
Hôpitaux : le manque de brancardiers devient un problème quotidien

Dans de nombreux établissements hospitaliers, les brancardiers jouent un rôle discret mais indispensable dans le fonctionnement des services. Ils assurent le déplacement des patients entre les urgences, les services de soins, les blocs opératoires ou encore les différents espaces d’examens. Lorsque leurs effectifs sont insuffisants, c’est toute l’organisation de l’hôpital qui peut rapidement se retrouver sous tension.

Le manque de personnel peut entraîner des délais supplémentaires pour transporter les patients, avec des conséquences particulièrement visibles dans les services déjà saturés. Un examen ou une intervention peut être retardé simplement parce qu’un patient ne peut pas être déplacé au moment prévu. Cette situation augmente également la pression exercée sur les infirmiers et les aides-soignants, qui peuvent être sollicités pour effectuer des tâches qui ne relèvent pas directement de leurs missions.

Une profession essentielle mais difficile à recruter

Le métier de brancardier reste pourtant indispensable à la chaîne de prise en charge. Les horaires décalés, le travail physique, les déplacements répétés et la confrontation quotidienne à la maladie rendent cette profession exigeante. Dans certains établissements, les difficultés de recrutement et de remplacement peuvent également accentuer les tensions lors des périodes de congés ou d’absences.

Au-delà du seul problème des effectifs, la question révèle les fragilités d’une organisation hospitalière où chaque métier dépend des autres. Un manque de brancardiers peut désorganiser les flux de patients et faire perdre du temps à des équipes médicales déjà fortement sollicitées. Pour les établissements, renforcer les recrutements, améliorer les conditions de travail et mieux valoriser ces fonctions apparaît donc comme un enjeu concret pour limiter les retards et préserver la qualité de la prise en charge.

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