Canicules : près de 8 000 décès en excès recensés cet été en France

En France, près de 8 000 décès en excès sont recensés cet été en raison de trois vagues caniculaires, dont la plus longue a duré du 27 juillet au 20 août. Les données restent provisoires et nécessitent une consolidation, soulignant la vulnérabilité de la population face aux canicules fréquentes.

Santé publique France a publié ce lundi 16 septembre un bilan provisoire faisant état de près de 8 000 décès en excès depuis fin mai 2026. Ces chiffres, encore amenés à être consolidés, concernent la période de surveillance allant du 1er juin au 15 septembre. La collecte des données n’est pas achevée et le bilan définitif pourrait donc évoluer dans les semaines à venir.

Un épisode caniculaire historique

Trois vagues de chaleur successives ont frappé le territoire français durant l’été. L’épisode le plus marquant s’est étendu du 27 juillet au 20 août 2026, constituant le plus long épisode de chaleur jamais enregistré dans le pays. Au moins 817 décès excédentaires ont été recensés durant cette seule période, témoignant de l’intensité et de la durée exceptionnelles de cette canicule.

Ces chiffres rappellent la vulnérabilité de la population française face aux épisodes caniculaires à répétition. Les autorités sanitaires continuent de surveiller étroitement l’évolution de la situation et de consolider les données pour affiner l’évaluation de l’impact sanitaire de cet été particulièrement éprouvant.