Budget 2027 : le gouvernement envisage de plafonner l’abattement fiscal des retraités à 3 000 euros

Le gouvernement projette de plafonner l’abattement fiscal des retraités à 3 000 euros pour le budget 2027, visant à générer 1,4 milliard d’euros de recettes supplémentaires. Parallèlement, il envisage une sous-indexation des pensions pour certains revenus, tout en promettant de protéger les petites retraites. Les détails seront discutés lors des prochaines consultations parlementaires.

Le gouvernement envisage de réduire à 3 000 euros le plafond de l’abattement fiscal dont bénéficient les retraités, dans le cadre du projet de budget 2027. Cette mesure, qui s’accompagnerait d’une hausse moins rapide de certaines pensions de retraite, doit contribuer à l’effort d’économies de 54 milliards d’euros annoncé par l’exécutif.

Actuellement, les retraités peuvent bénéficier d’un abattement de 10 % sur leurs pensions déclarées, dans la limite de 4 439 euros. Ramener ce plafond à 3 000 euros permettrait, selon une source au sein de l’exécutif citée par Le Figaro, de dégager environ 1,4 milliard d’euros de recettes fiscales supplémentaires. Une mesure similaire avait déjà été votée par le Sénat à l’automne 2025 avant d’être abandonnée lors de la suite des discussions budgétaires.

Des pensions moins revalorisées selon les revenus

L’exécutif étudie également un gel ou une sous-indexation des pensions de retraite de base. Selon des éléments de l’avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale rapportés par Le Monde, les retraités percevant entre 1 260 et 2 034 euros pourraient voir leur pension progresser moins vite que l’inflation, tandis que les pensions supérieures à 2 034 euros seraient gelées. Les retraites inférieures à 1 260 euros conserveraient une revalorisation alignée sur l’inflation.

Le gouvernement assure vouloir protéger les petites retraites. Bercy précise que les mesures actuellement évoquées constituent des pistes destinées aux discussions parlementaires et aux consultations en cours. Les projets de budget de l’État et de la Sécurité sociale doivent être présentés en Conseil des ministres le 1er octobre avant leur examen par le Parlement.